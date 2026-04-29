Empreses
El manresà Àngel Simón reforça el seu poder al capdavant d’Indra Sistemas
El responsable de la companyia ocuparà des d’ara la presidència de les comissions d’estratègia i delegada executiva
Sabina Feijóo Macedo
Es compleixen tot just unes setmanes del relleu a la cúpula d’Indra Sistemas, però els moviments ja comencen a traduir-se en canvis concrets dins de la seva governança. En aquest procés de reconfiguració interna, el consell d’administració ha fet aquest dimarts un pas més al situar el seu nou president no executiu, el manresà Àngel Simón Grimaldos, al capdavant de dos dels òrgans clau de la companyia: la comissió d’estratègia i la comissió delegada executiva.
El nomenament, comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), respon a la necessitat de cobrir el buit deixat per la sortida d’Ángel Escribano Ruiz, que havia presidit les dues comissions fins a la seva dimissió a principis d’abril. Després d’incorporar-se com a vocal, les dues comissions han ratificat Simón com a president, reforçant així el seu pes en la presa de decisions estratègiques, malgrat la seva condició formal de president no executiu.
El moviment s’ha produït en el primer consell ordinari de l’exconseller delegat de CriteriaCaixa al capdavant d’Indra, cosa que reflecteix l’intent de la companyia de recompondre els equilibris interns després de setmanes de tensió que van culminar amb l’abrupta sortida d’Escribano en ple Dijous Sant. Aquella crisi va evidenciar el xoc entre el Govern i part del consell, i va deixar al descobert les dificultats de control sobre una empresa considerada estratègica en defensa.
Darrere d’aquesta nova etapa hi ha el pes de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), primer accionista amb prop del 28% del capital. El mandat implícit per a Simón passa per estabilitzar la governança, evitar noves fractures internes i alinear la companyia amb els interessos industrials de l’Executiu, especialment en un context de reforç de la despesa en defensa a Europa.
Si aquest primer consell ha volgut centrar-se en la governança interna, un dels grans fronts oberts continua sent el paper d’Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), l’empresa vinculada a la família Escribano, que manté al voltant del 14,3% del capital d’Indra. El seu futur en l’accionariat és clau per a qualsevol moviment corporatiu.
I és que sobre la taula encara continua plantejada una eventual operació industrial entre les dues companyies, ja sigui via fusió o integració, tot i que el Govern condiciona qualsevol pas a una reducció prèvia del pes dels Escribano a Indra. L’objectiu, segons l’Executiu, és evitar que un soci privat pugui condicionar el control de la SEPI i el rumb estratègic del grup. En termes concrets, aquest llindar passa perquè EM&E vengui almenys la meitat del seu 14,3% i quedi en l’entorn del 7%-8%, en línia amb Sapa Placencia (un altre dels accionistes).
Plena recomposició
Més enllà dels nomenaments de Simón, la reordenació no es limita a les comissions. El consell –actualment amb 15 membres– podria ampliar-se fins a 16, el màxim recomanat, per donar cabuda als diferents equilibris accionarials, tal com va explicar aquest diari. Aquesta ampliació permetria a la SEPI reforçar la seva presència, mentre que EM&E manté el seu dret a incrementar representació. Alhora, el pes d’altres accionistes com el fons Amber podria reduir-se després de recents desinversions.
En aquest context, la companyia també ha convocat la seva junta general d’accionistes per al 25 de juny a Alcobendas, amb possibilitat d’assistència telemàtica. Fins a mitjans de maig, els accionistes podran plantejar propostes per a l’ordre del dia.
En paral·lel, el nou president ha optat per refredar l’actualització del pla estratègic ‘Leading the Future’, prevista inicialment abans de la junta. La decisió d’ajornar-la fins després de l’estiu apunta a una voluntat de guanyar marge per redefinir prioritats en un entorn marcat per la reconfiguració accionarial i les expectatives del mercat, després de la forta revalorització borsària de la companyia l’últim any, que acumula una alça des de l’abril del 2025 del 80%.
