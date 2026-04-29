El Santander eleva un 60% els guanys el primer trimestre, fins als 5.455 milions, per la venda de la seva filial polonesa
Els ingressos del banc creixen un 4% i se situen en els 15.140 milions, impulsats pels canvis en el seu model operatiu
ACN
Barcelona
El Banco Santander eleva un 60% el benefici corresponent al primer trimestre de 2026, situant-lo en 5.455 milions d'euros. El fort increment respon a la venda de la seva filial polonesa, una operació que ha generat una plusvàlua de 1.895 milions d'euros i que s'ha computat en el balanç de l'inici de l'exercici. Sense tenir en compte aquesta transacció, el benefici ordinari de l'entitat puja un 12%, fins als 3.560 milions d'euros, una xifra rècord per al grup durant el període entre els mesos de gener i març. Al seu torn, els ingressos creixen un 4%, fins als 15.140 milions d'euros, un increment que respon a canvis en el model operatiu de l'empresa, impulsant la simplificació, l'automatització i l'ús d'intel·ligència artificial.
