Entrevista | Faraba Sanenco Sowé Gambià de 18 anys resident a Manresa que busca la seva primera feina
"Vaig arribar en pastera i tinc moltes ganes de treballar de mecànic de cotxes"
Faraba ha assistit a la Fira de l'Ocupació del Bages amb un grup del programa d'inserció laboral per a joves migrats de l'antiga DGAIA
On vas néixer i quan vas arribar a Manresa?
Sóc de Gàmbia i tinc divuit anys. Porto dos anys a Espanya i vuit mesos a Manresa. Vaig marxar del meu país perquè el meu oncle em va aconseguir un viatge en pastera fins a Espanya. Primer em vaig passar dos mesos a Mauritània, i després cinc dies en una pastera fins que vaig arribar a Tenerife.
Què és el que buscaves amb el viatge?
Volia ajudar la meva família. Tinc un altre germà, i la mare va morir just quan jo havia arribat a Espanya.
Quins plans de futur tens ara?
Estic aprenent català i vull fer els estudis de secundària, perquè al meu país només vaig acabar la primària. Però del que tinc ganes és de treballar. Sobretot de mecànic de cotxes, però també de paleta. Però ja sé que està molt complicat trobar feina.
