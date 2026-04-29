Entrevista | Luis Castillo Veneçolà de 17 anys resident a Manresa
«Vull començar a produir i guanyar experiència laboral»
Castillo ha estat un dels centenars de joves que ha visitat aquest dimecres la Fira de l'Ocupació del Bages
Quan vas arribar a Manresa?
El mes de setembre de l’any passat. El meu pare, que és advocat, hi havia arribat el maig. Vivíem a Equador, i vam venir a Espanya per uns problemes de salut del pare.
Com han estat aquests primers mesos a Manresa?
Molt difícils per la incertesa pel futur: què menjaré demà, si podré trobar una feina... També m’he hagut d’adaptar a la ciutat i als valors de Catalunya, però jo m’ho prenc com un repte que em fa madurar.
Què creus que pots trobar, a la fira?
Estudio el batxillerat humanístic al Peguera des del desembre i m’està anant bé. Ja entenc el català i començo a parlar-lo. La meva idea és poder fer oposicions per ser Mosso d’Esquadra i alhora estudiar dret, com el meu pare. Ara, de moment, busco feina per ajudar la família i tenir diners per a les meves despeses. Però la meva prioritat són els estudis, formar-me.
Quines empreses t’han generat més interès?
Les que puguin oferir-me una feina no intensiva, que em permeti estudiar. Però tant és el sector. El que vull és començar a produir i a guanyar experiència. n
