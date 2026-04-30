El BBVA obté un benefici de 2.989 milions d'euros el primer trimestre, un 10,8% més que fa un any
L'entitat iniciarà la setmana vinent l'últim tram de la recompra extraordinària d'accions amb un màxim de 1.460 milions
ACN
El BBVA ha obtingut un benefici atribuït de 2.989 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 10,8% més que en el mateix període del 2025, segons els resultats publicats aquest dijous a la CNMV. El marge d'interessos se situa en els 7.537 milions, un 17,8% més, mentre que les comissions netes creixen fins als 2.256 milions (+9,5%), situant així en els 9.793 milions els ingressos recurrents del negoci bancari. El marge brut puja fins als 10.652 milions (+14,2%), amb unes despeses d'explotació de 4.049 milions (+13,7%) per l'impacte de la tecnologia i les sortides voluntàries de personal. El marge net tanca en 6.604 milions (+14,6%). El BBVA iniciarà la setmana que ve l'últim tram de la recompra extraordinària d'accions.
En concret, aquest últim tram de recompra d'accions tindrà un import màxim de 1.460 milions d'euros. En total, el BBVA haurà recomprat accions per prop de 4.000 milions d'euros des de finals de l'any passat.
