Els col·lectius d’esquerra celebren l’1 de Maig a Manresa amb una manifestació combativa
Sense activitat de les grans centrals sindicals a la ciutat en el Dia Internacional del Treball, l’esquerra alternativa convoca una mobilització de recorregut incert que arrancarà a les 11 del matí de la Neus Català
Els col·lectius de l’esquerra alternativa de la capital del Bages tornaran a ser els protagonistes del Primer de Maig a la ciutat, amb la convocatòria d’una manifestació que arrancarà a les 11 del matí de la plaça Neus Català. Amb recorregut incert, la mobilització es presenta amb el lema «El vell món s’enfonsa... construïm-ne un de nou», segons els cartell que anuncia a les xarxes la manifestació.
«En el context actual, tenim més motius que mai per sortir al carrer aquest Primer de Maig. Davant l’augment del racisme i l’odi davant les guerres i la destrucció del territori, som la classe treballadora qui ho pateix tot. Aquí i arreu, el benefici es posa per davant de la vida: precarietat, explotació i un futur cada cop més incert. No ens resignem. Ens organitzem, ens cuidem i lluitem col·lectivament», diu el text del cartell.
Així, Manresa queda un any més sense mobilització organitada per les grans centrals sindicals, que organitzen manifestacions a les quatre capitals de demarcació, a més de Terrassa i Tortosa. A Reus s’hi farà una ofrena floral.
Com a prèvia a la diada, la UGT de Catalunya va celebrar dilluns un acte que va servir per retre homenatge a la fidelitat i el compromís de l’afiliació més veterana del sindicat. Es van lliurar plaques commemoratives a 14 persones afiliades jubilades en reconeixement a la seva trajectòria i compromís amb les sigles del sindicat. Entre els homenatjats, destacava la figura de Miguel Espejo Rodríguez, històric sindicalista bagenc, que va ser secretari general de la territorial Bages-Berguedà del sindicat durant dues dècades. Amb tot, Espejo «continua sent una figura de referència pel seu paper actiu en la defensa dels drets laborals en aquest territori», destaca UGT, «tot representant els valors de sacrifici i constància de tota una generació de lluitadors i lluitadores».
Per la seva banda, CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central farà el proper dilluns el seu acte de reconeixement a les persones amb vint-i-cinc anys d’afiliació al sindicat a les comarques del Bages, Berguedà i Moianès. L’acte se celebrarà a les 5 de la tarda h, al local de CCOO Manresa, i comptarà amb les intervencions d’Ivan Ramos, secretari general de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central, i de Belén López, secretària general de CCOO de Catalunya.
