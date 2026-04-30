Entrevista | Laura Viñas Responsable de vendes de la manresana Streamly
"La Fira de l'Ocupació del Bages em va ajudar a trobar el meu lloc"
Viñas va assistir ahir per segon any a la fira: en la primera, cercava feina; en la d'enguany, recollia currículums per a una empresa del sector de la salut i el benestar
Laura Viñas és d'Artés i té 45 anys. Després d'una llarga experiència laboral, des de fa uns mesos és la responsable de vendes de la start up manresana Streamly. L'any passat va visitar la Fira de l'Ocupació del Bages per trobar feina, i li va servir, explica, per "trobar el seu lloc" en el mercat laboral. Enguany hi ha assistit des de l'altre cantó dels estands, recollint currículums per fer créixer Streamly.
Com ha anat el procés d'un any a l'altre?
Sóc integradora sociosanitària, però vaig acabar al departament de vendes d’una empresa de transport. Després he tingut altres experiències al sector. El novembre del 2024 l’empresa on treballava em va acomiadar just el dia abans de tornar d’un permís de maternitat. Però li vaig saber donar la volta, i ara fins i tot ho veig com una bona notícia, perquè em va permetre trobar aquesta feina, en una empresa jove, on puc créixer, molt humana. Ara sóc molt feliç.
Què li va aportar l’any passat, la fira?
Tenia un currículum molt tecnològic, i els serveis d’orientació de la fira em van ajudar a trobar el meu lloc, que havia de ser el de la salut i el benestar, que és el de Streamly.
Què recomanaria als visitants de la fira?
Que no esperin que arribin les ofertes i busquin el lloc on poden encaixar. I que aprofitin tots els recursos, del SOC, de Pimec, en orientació i inserció. S’ha de tenir una actitud proactiva.
