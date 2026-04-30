Dades de les agències de viatges
La guerra a l’Orient Mitjà torna a posar de moda els viatges al Carib i desinfla els plans de volar a Àsia
El sector turístic insisteix que el conflicte a l’Iran no ha tingut un impacte greu i assegura que les reserves de cara a l’estiu s’han activat després de Setmana Santa
María Jesús Ibáñez
El conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà ha animat molts espanyols a tornar a posar l’Amèrica Llatina i, sobretot, el Carib, entre els seus destins favorits per a les vacances d’aquest estiu, segons ha avançat aquest dijous l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave). El conflicte bèl·lic ha obligat alguns aeroports del golf Pèrsic (en particular el de Doha i el de Dubai, on molts vols intercontinentals fan escala) a modificar les seves previsions de trànsit, i això ha castigat, en alguna mesura, als països asiàtics que tan de moda estaven fins a l’any passat. Amb tot, ha puntualitzat la vicepresidenta de l’entitat, Jordi Viñolas, «el fet que cada vegada hi hagi més connexions directes a la Xina, que gairebé han duplicat l’oferta l’últim any des de Barcelona, ha permès que l’interès per aquest país, igual que pel Japó, es mantingui».
En termes generals, l’associació considera que el conflicte a l’Iran no ha tingut un impacte greu al sector turístic, almenys de moment, per la qual cosa preveu una «bona temporada d’estiu». Això sí, recomana avançar la compra de bitllets i reserves i, per estar més tranquils, aconsella fer-ho a través d’una agència, «que es farà responsable de qualsevol imprevist que pugui passar», ha remarcat Viñolas.
«La intenció de viatjar no s’està perdent», ha afegit el president d’Acave, Rafael Serra. Les principals afectacions derivades de la crisi han sigut les dificultats de mobilitat a través d’aquests ‘hubs’ del golf Pèrsic, per on discorre aproximadament el 35% del trànsit entre Europa i Àsia, així com la incertesa respecte al combustible i les mercaderies que passen per l’estret d’Ormuz.
Des de després de Setmana Santa, s’ha produït una reactivació de la demanda que esperen que continuï a l’alça en els pròxims mesos de maig i juny, dos mesos que, segons han afirmat, «definiran la resta de la temporada».