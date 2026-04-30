L'ExpoBages creix en expositors i es consolida a l'avinguda Universitària després de l'èxit de l'any passat
La fira, que se celebrarà el cap de setmana del 23 i 24 de maig, mantindrà els espais temàtics del TecnoBages i l'OtakuBages i n'estrenarà un de nou: La Central Creativa, que oferirà un punt de trobada per a professionals de sectors creatius de la comarca
Els agents organitzadors valoren com un èxit el nou emplaçament i no descarten consolidar-la a l'avinguda de cara a futur
Manresa ja es prepara per a una nova edició de l'ExpoBages que es reafirma en el seu caràcter multisectorial, creix en expositors i que es preveu consolidar a l'avinguda Universitària després de l'èxit de l'any passat. La fira, que se celebrarà el cap de setmana de 23 i 24 de maig, reunirà prop de 150 expositors de diferents punts del territori tot mantenint els espais temàtics del TecnoBages i l'OtakuBages i estrenant-ne un de nou, La Central Creativa, que acollirà propostes musicals i espectacles per convertir-se en un punt de trobada viu per al sector creatiu de la comarca.
Després d'uns anys fent-la al centre de Manresa, les obres al Guimerà van obligar a reubicar la fira a l'avinguda Universitària. Tot i les reticències d'alguns expositors, el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, ha assegurat que la passada "va ser una edició d'èxit i aquest any esperem que ho sigui encara més". Tant és així que l'Ajuntament va notar que el nombre de visitants es va triplicar i, davant aquesta bona rebuda, els 141 expositors de l'any passat han passat a ser 148 en la present edició, segons ha apuntat la regidora de Comerç, Cultura i Llengua, Tània Infante.
La principal novetat d'enguany ha estat el naixement de La Central Creativa, que s'ubicarà al recinte del costat de la biblioteca del campus. Aquest nou espai promet ser un "punt de trobada viu i atractiu per al sector creatiu de la comarca plantejat com un nucli d'activació on es pugui fer networking i gaudir de propostes musicals, d'entreteniment i espectacles", ha detallat el regidor. D'aquesta manera, s'oferirà un espai on professionals de diferents sectors de l'àmbit creatiu es podran conèixer i crear possibles sinergies amb els seus projectes.
Aposta ferma per la multisectorialitat
Així mateix, es mantindran els espais temàtics del TecnoBages i l'OtakuBages. El primer, dedicat a organitzar activitats per a empreses i professionals dels sectors tecnològic i de la innovació, entre les quals destaca el TecnoBus, amb què es visiten empreses referents de la comarca de la mà de Hasmukh Kerai i Marc Gangonells. Al segon, destinat especialment per als apassionats de l'anime, el K-pop i la cultura japonesa, creixerà en espai i inclourà un munt d'activitats, com ara el concert de la pianista i compositora Elesky al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa.
"L'ExpoBages és una oportunitat per mostrar el teixit econòmic i social que tenim a la comarca, per això hem d'exercir la nostra capitalitat", segons Vila. Per això, entitats locals també hi tindran el seu lloc, com els Tirallongues, que faran una mostra de castells, la consolidada Trobada de Col·leccionistes —que el diumenge 24 de maig arribarà a la 21a edició— o la presència de l'equip de bàsquet femení. A més, es farà un circuit de proves de bicicleta elèctrica a càrrec del nou servei municipal Baik.
Segons ha manifestat Infante, també es mantindrà el trenet que connecta el centre de Manresa amb l'emplaçament de la fira, de tal forma que "els comerços també es puguin beneficiar del flux de visitants que atrau".
Confiança en el nou emplaçament
Tot i les dificultats a l'hora d'aconseguir expositors per a fires multisectorials, tots els agents involucrats creuen cegament en el format de l'ExpoBages, segons ha manifestat Sílvia Gratacòs. I la seva ubicació i té molt a veure. La decisió de traslladar-la a l'avinguda Universitària l'edició passada "va ser molt d'última hora", però va acabar donant molt bons resultats. Per això els agents implicats han optat per mantenir-la i no descarten que s'hi acabi consolidant. "De cara al futur, ens permetrà fer créixer la fira, a més ens ofereix un espai ampli que fa més còmoda l'experiència del visitant", ha afegit el regidor Joan Vila.
La fira ExpoBages està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Manresa, la PIMEC de la Catalunya central i la UBIC Manresa, i el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Concretament, TecnoBages és una coorganització amb ProManresa, La Central Creativa amb Well Studios i ProManresa, i OtakuBages amb Sterraco Unlimited.
