Descarbonització
El Port de Barcelona adjudica per 10,4 milions el sistema elèctric OPS de la futura Terminal G de creuers
PowerCon executarà en cinc anys un projecte clau del pla Nexigen que permetrà als vaixells connectar-se a la xarxa i reduir emissions
El Govern dona llum verda a 12,6 milions d’euros per electrificar una altra terminal de creuers al Port de Barcelona
Cristina Buesa
El Port de Barcelona ha adjudicat a l’empresa danesa PowerCon A/S el contracteper instal·lar el sistema de subministrament elèctric a vaixells des de terra (Onshore Power Supply, OPS) en la futura Terminal G de creuers, per un import de 10,4 milions d’euros. La companyia ha obtingut la millor puntuació entre les quatre ofertes presentades i assumirà tant la redacció del projecte com la seva execució i explotació, ha explicat el port en un comunicat aquest dijous.
El contracte té una durada total de cinc anys i inclou un termini de 22 mesos per a la redacció, construcció i posada en marxa del sistema. Es tracta d’un projecte «clau en mà», com ja sol fer l’autoritat portuària, que inclou la connexió a la xarxa elèctrica de mitja tensió que el port està desplegant entre la subestació Port i el Moll Adossat, la instal·lació d’una subestació OPS a la terminal i la implementació d’un sistema de gestió de cables (CMS) per enllaçar els vaixells amb la xarxa terrestre. A més, l’adjudicatari s’encarregarà del servei de connexió i desconnexió dels creuers, així com del manteniment de tota la instal·lació.
En funcionament el 2027
L’actuació forma part del pla Nexigen d’electrificació de molls, un dels eixos de l’estratègia ambiental del port, orientat a reduir les emissions contaminants i el soroll durant l’estada dels vaixells en port mitjançant la seva connexió a la xarxa elèctrica terrestre. En l’àmbit dels creuers, el desplegament de l’OPS s’està realitzant de manera progressiva a les terminals del Moll Adossat, en paral·lel al desenvolupament de les infraestructures elèctriques generals.
La futura Terminal G, concedida a Royal Caribbean Group a través de Catalonia Cruise Terminal G, ha estat dissenyada amb criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat des del seu origen. Està previst que entri en funcionament el 2027, amb una operativa alineada amb els objectius climàtics del Port de Barcelona i els estàndards ambientals del sector.
Aquest contracte s’emmarca en el procés iniciat l’octubre del 2025, quan el Consell de Ministres va autoritzar la licitació d’una actuació similar per 12,6 milions d’euros (sense IVA) per a aquesta mateixa terminal, dins del desplegament del sistema OPS als ports estatals. L’esmentat sistema permet als vaixells atracats connectar-se a la xarxa –preferentment d’origen renovable– i apagar els seus motors auxiliars, i reduir així les emissions atmosfèriques.
Grimaldi i Hutchison, abans
El Port de Barcelona ja compta amb experiència en aquesta tecnologia. El maig de 2025 va inaugurar el primer OPS per a ferris a la terminal de Grimaldi Group, que permet operar amb energia 100% renovable en atracada, i el juliol del 2024 va posar en marxa el primer sistema OPS en una terminal de contenidors del Mediterrani, a Hutchison Ports BEST, amb capacitat per connectar dos vaixells simultàniament i evitar unes 2.500 tones de CO₂ anuals en les seves fases inicials.
A escala estatal, està previst invertir més de 800 milions d’euros fins al 2029 en el desplegament d’aquesta tecnologia als ports, mentre que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha anunciat una planificació addicional de 1.600 milions d’euros per reforçar el sistema portuari el 2026. Amb l’electrificació de la Terminal G, Barcelona consolida el seu posicionament com un dels ports europeus més avançats en la implantació de l’OPS.
