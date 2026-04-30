La sabateria Casas obre una nova botiga al carrer Guimerà de Manresa
L'establiment s'ubica al número 49 del carrer Guimerà i substitueix la que fins ara tenia oberta al número 51 del mateix carrer
Amb el trasllat, l'establiment guanya espai i disponibilitat d'estoc, també en calçat infantil
La inauguració oficial es farà aquest dissabte, i s'hi anuncien descomptes
La cadena de sabateries Casas ha obert aquest dijous, amb èxit de públic, un nou establiment al local dels números 49-51 del carrer Guimerà, que anteriorment havia ocupat Mango Man. L'obertura suposa el trasllat de la botiga que Casas tenia just fins ahir al número 53 del mateix carrer Guimerà. Però el nou local és més ampli i permet ampliar l'assortiment de calçat del negoci. La inauguració oficial del nou establiment es farà aquest dissabte, dia en el qual els clients podran gaudir del 10% de descompte en les seves compres de calçat.
D'aquesta manera, Casas manté la seva presència a la capital del Bages amb dues botigues: aquesta traslladada del carrer Guimerà i la del carrer Jaume I.
Segons Casas, aquesta nova obertura "consolida la nostra presència en ciutats de rellevància de Catalunya i reafirma el seu compromís amb el comerç local i amb oferir una experiència de compra propera, actual i de qualitat". A la nova botiga, els clients podran trobar un ampli assortiment de calçat per a dona, home i infantil (opció que ara no estava disponible a l'antic local de Guimerà per una qüestió d'espai), amb opcions de tots els estils com ara sandàlies, mocassins, ballarines i sabatilles esportives, així com accessoris i propostes de primeres marques com New Balance, Converse, Camper, Martinelli, Camila's, Biomecanics i Camelot, entre moltes altres, segons avancen fonts de l'empresa catalana.
"L’obertura d’aquest nou punt de venda suposa també una aposta per la dinamització comercial del centre urbà de Manresa, i contribueix a reforçar l’activitat econòmica i l’atractiu comercial del carrer Guimerà, eix estratègic de compres a la capital del Bages", i que està en plenes obres de reforma, segons puntualitza l'empresa.
Fundada el 1923 a Terrassa, Casas és una de les cadenes de sabateries més emblemàtiques de Catalunya. La marca té presència a bona part del territori català, però també a la Comunitat Valenciana, a Madrid i al País Basc.
