Entrevista | Andi Pinto Manresà de 45 anys d'origen veneçolà que busca feina estable d'enginyer
"Trobo més dificultats aquí que a Galícia per obtenir un títol de la llengua del país"
Amb un brillant currículum, Pinto va visitar ahir la Fira de l'Ocupació del Bages convençut que hi trobaria feina
El seu currículum ha estast dels més brillants d’aquest any a la Fira de l'Ocupació del Bages.
Vaig néixer a Veneçuela i sóc a Espanya des de fa vuit anys, des del 2023 a Manresa. Tinc la doble nacionalitat. Sóc enginyer mecànic i tinc un màster en gestió de projectes. Vaig treballar com a enginyer a la construcció, i he tingut negoci propi a Galícia. Vaig venir a Manresa per a un projecte d’una empresa, que ja es va acabar.
I vol feina estable al sector.
Sí, penso que hi puc aportar el meu granet de sorra, els meus coneixements i seguir aprenent, perquè l’aprenentatge sempre està latent. Vull treballar per a una empresa on pugui créixer amb ella.
Què li ha semblat la fira?
Hi he trobat molta receptivitat i m’hi he trobat molt a gust. Per les entrevistes que hi he fet, crec que en puc sortir amb feina.
Com porta el català?
L’entenc i el vull parlar. Però estic trobant més dificultats aquí que a Galícia per aconseguir un títol oficial de la llengua del país. A Galícia vaig tenir moltes facilitats per obtenir el C-1. Aquí sempre estic en llista d’espera del Consorci per a la Normalització Lingüística i no hi ha manera que em truquin ni que em diguin res. Obren les inscripcions a un curs a les 9 del matí i a les 9 i 5 minuts ja no hi ha places. Això ho veig un problema gran si vols aprendre català.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència