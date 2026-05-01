Conseqüències de la guerra
Què cal fer si anul·len el meu vol? Guia de drets dels viatgers
Les aerolínies han començat a eliminar els vols menys rendibles de la seva programació per la pujada del preu del querosè
Sara Ledo
Les aerolínies europees han començat a anunciar cancel·lacions puntuals per adaptar la seva programació dels pròxims mesos i tenir més eficiències per la pujada de preus del querosè. L’empresa especialitzada en la presentació de queixes, AirHelp, afirma que encara no s’ha notat un augment de les reclamacions per aquesta raó. Això sí, des que va començar la guerra de l’Iran, el 28 de febrer, el 34% dels passatgers que sortien d’Espanya han patit alguna interrupció en el seu vol. El 17% d’aquesta quantitat van ser cancel·lacions.
«En cas de cancel·lació, els passatgers sempre tenen dret a triar entre un reemborsament íntegre del bitllet o un transport alternatiu fins al seu destí final, que ha de facilitar l’aerolínia. A més, si la cancel·lació es produeix menys de 14 dies abans del vol, hi ha d’haver una compensació econòmica en funció de la distància del vol», explica el portaveu d’AirHelp Espanya, Egoitz Larrea.
L’únic cas en què no hi hauria dret a compensació és si el motiu d’eliminar el vol es deu a circumstàncies extraordinàries (mal temps, vagues de tercers, riscos de seguretat, problemes inesperats amb la navegació aèria, etc.), però no és el cas. El comissari europeu de Transport, Apostolos Tzitzikostas, va aclarir fa unes setmanes que l’augment dels preus del combustible «no es considera circumstància extraordinària», mentre que les interrupcions causades per l’escassetat de combustible sí que ho són.
L’import de la compensació varia en funció de la distància del vol, segons el Reglament de la Comissió Europea 261/2004. En aquells trajectes de fins a 1.500 quilòmetres, com Madrid-Barcelona, ascendeix a 250 euros. En connexions d’entre 1.500 i 3.500 quilòmetres, com podria ser un vol Madrid-Berlín, la compensació és de 400 euros, mentre que arriba als 600 euros de màxim en vols de llarga distància (més de 3.500 quilòmetres), com un Madrid-Nova York.
«No hi ha una data precisa, pot ser de dues setmanes fins al que decideixi l’aerolínia. A més, cada mercat té un procés legal diferent perquè en alguns llocs el procediment arriba fins als dos anys, però a Polònia pot durar fins a quatre anys», explica Egoitz Larrea, que anima els usuaris davant qualsevol dubte, reclamar.
Segons FACUA, aquesta comissió és «il·legal». De fet, l’organització ha sol·licitat a la Direcció General de Consum obrir una investigació a la companyia de baix cost al considerar que es tracta d’una «clàusula abusiva, contrària a la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, perquè impedeix al consumidor conèixer amb certesa el preu final del bitllet en el moment de la compra, dificulta comparar ofertes d’altres aerolínies i no hi ha manera d’acreditar que aquest extra es correspon realment amb el combustible d’aquest vol».
A més, FACUA qüestiona la promesa de tornar els diners si baixa el preu del petroli perquè la companyia pot retirar el sistema quan deixi de considerar «extraordinària» la situació energètica.
