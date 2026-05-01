La manifestació de l'1 de Maig de Manresa arrenca amb menys gent, però amb la mateixa cridòria i amb recorregut incert
Diverses banderes de Palestina, la CGT, la CNT i del col·lectiu docent onegen durant la marxa, que avança lentament pel centre de la ciutat
La manifestació de l'1 de Maig de Manresa ha arrencat passats 2/4 de 12 del migdia des de la plaça de Neus Català, potser, amb menys presència de gent que en anteriors jornades del dia del Treball, però amb la mateixa cridòria i nervi.
Darrere d'una pancarta que porta per lema "El vell món s'enfonsa, construïm-ne un de nou", s'hi veuen força banderes de Palestina, la CGT, la CNT i del col·lectiu docent, que aprofita la jornada per posar damunt la taula les seves reivindicacions.
Amb recorregut incert, la manifestació avança a aquesta hora lentament pel Passeig de Pere III.
