Sis claus de l’acord entre la UE i Mercosur que entra avui en vigor
L’històric acord donarà lloc a un mercat de més de 700 milions de persones, i el 90% de les exportacions europees al bloc no pagaran aranzels, però el malestar dels agricultors i consumidors no es pot passar per alt
Jaime Mejías
Després de més de 25 anys de negociacions, l’acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Mercosur —l’aliança entre Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai— entra en vigor aquest divendres de manera provisional. Aquest últim detall és clau: només es fa efectiva la seva part comercial, que inclou rebaixes aranzelàries i quotes. En canvi, les parts de cooperació i diàleg polític continuen pendents d’aprovació al Parlament Europeu.
Per què s’ha arribat a aquest acord?
La UE considera Mercosur un mercat clau per a les seves exportacions. Les companyies europees van exportar a aquests països béns per valor de 55.000 milions d’euros el 2024, i serveis per valor de 29.000 milions el 2023. Per contra, les principals importacions de Mercosur a la UE el 2025 van ser cafè, te, cacau i espècies (6.660 milions d’euros) i carn bovina (1.940 milions).
«Les empreses europees s’han enfrontat a nombroses barreres comercials a l’hora d’exportar a aquest mercat, cosa que els dificulta competir en condicions equitatives», explica la Comissió Europea. Tot i aquestes barreres, la UE va acaparar el 16,9% del comerç total de Mercosur el 2023.
Quin mercat crearà Mercosur?
El tractat crearà una de les majors zones de lliure comerç del món. L’associació cobrirà un mercat d’uns 700 milions de persones i una economia conjunta estimada en uns 19 bilions d’euros.
En termes comercials, Mercosur preveu liberalitzar la gran majoria d’intercanvis entre les dues regions. Una de les conseqüències directes és que més del 90% de les exportacions del bloc sud-americà entraran al mercat europeu sense pagar aranzels.
Quant ens estalviarem en aranzels?
La Comissió ha detallat una llista de productes que Europa exporta cap a l’Amèrica Llatina i que, a partir de l’1 de maig, iniciaran una rebaixa gradual, amb calendaris diferents segons el producte. És el cas:
- Automòbils: fins a un 35% d’aranzel
- Maquinària: entre el 14% i el 20%
- Productes farmacèutics: fins al 14%
Amb l’eliminació progressiva d’aquestes barreres, Brussel·les calcula que els exportadors europeus s’estalviaran cada any 4.000 milions d’euros en aranzels.
Quins sectors hi surten guanyant?
La zona de lliure comerç UE-Mercosur és una oportunitat històrica per a molts productes europeus —i especialment espanyols. Se’n beneficiaran sobretot els sectors que ja exportaven cap a aquests països:
Alimentació: oli d’oliva, vi, begudes escumoses, safrà i porc.
Indústria: maquinària, automoció i indústries química i farmacèutica.
La Comissió preveu que les exportacions del sector agroalimentari augmentin un 50%.
Hi ha límits a la importació des de Mercosur?
Sí. La UE ha establert quotes per limitar la quantitat de certs productes que es podran acollir a l’aranzel reduït:
- Carn bovina: límit de 99.000 tones (aranzel del 7,5%), equivalent a l’1,5% de la producció europea.
- Aviram: 180.000 tones, un 1,3% de la producció al continent.
També s’hi apliquen límits en el cas de l’etanol, l’arròs o la mel.
Per què protesten els agricultors?
Malgrat que les institucions destaquen el caràcter positiu de l’acord, molts agricultors no ho veuen així, com han expressat a través de les conegudes tractorades. Consideren que el tractat UE-Mercosur serà perjudicial per al sector i els consumidors.
Argumenten que molts productes alimentaris originaris d’aquests països no superen una sèrie de controls sanitaris o s’han elaborat amb pesticides o hormones prohibides a Europa.
Els agricultors volen alertar els consumidors que els estàndards de qualitat són molt diferents a banda i banda de l’Atlàntic. La UE, però, ho desmenteix. Una de les preguntes plantejades per la Comissió és:
«¿Permetrà l’acord importar carn produïda amb substàncies prohibides a la UE, com hormones o certs antibiòtics?»
La resposta és rotunda: «No. Tots els aliments importats de tercers països han de complir els mateixos requisits sanitaris que els aliments produïts a la UE. Si no és així, es rebutgen a la frontera.»
