Trump diu que apujarà al 25% els aranzels als cotxes i camions europeus i acusa la UE "d'incomplir" el pacte comercial
El president dels EUA diu que hi ha moltes fàbriques d'automòbils en construcció al país
ACN
Barcelona
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit aquest divendres que la setmana que ve augmentarà un 25% els aranzels als vehicles europeus. En un missatge a les seves xarxes socials, Trump ha dit que la Unió Europea "no està complint el pacte comercial". Trump diu que els vehicles fabricats als EUA no tindran aranzels, i ha assegurat que actualment hi ha diverses plantes d'automòbils i camions en construcció al seu país, amb una inversió prevista de més de 100.000 milions de dòlars, "un rècord" històric.
