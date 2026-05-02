Pla de reestructuració fallit
Spirit Airlines cancel·la tots els vols i anuncia «un tancament progressiu i ordenat de les seves activitats»
American Airlines i United Airlines han anunciat que estan en contacte amb les autoritats nord-americanes «per contribuir a mitigar l’impacte»
France Presse
L’aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines, en dificultats des de fa mesos i greument afectada per l’augment dels preus del querosè, ha anunciat aquest dissabte que tots els vols quedaven cancel·lats i que iniciava el «tancament progressiu» de les seves activitats.
El president nord-americà Donald Trump havia esmentat a finals d’abril una possible compra per part de l’Estat federal per salvar els milers de llocs de treball de Spirit, la novena aerolínia nord-americana per nombre de passatgers, que ja es va declarar en fallida en dues ocasions el 2025. Però aquest escenari va fracassar.
Llançada el 1992, Spirit Airlines, coneguda pels seus avions de color groc intens, és una de les primeres companyies ‘low cost’ del mercat nord-americà. Segons dades del Departament de Transport dels Estats Units, Spirit va transportar 28 milions de passatgers entre el febrer del 2025 i el gener del 2026. La companyia donava feina a una mica més d’11.000 persones el 2024, l’última dada coneguda.
La matriu de Spirit Airlines, Spirit Aviation Holdings, ha indicat en un comunicat publicat a primera hora d’aquest dissabte que havia «començat un tancament progressiu i ordenat de les seves activitats, amb efecte immediat». «Tots els vols de Spirit han sigut cancel·lats i els clients de Spirit no han d’anar a l’aeroport», ha declarat la companyia.
La pàgina d’inici de la web de l’aerolínia mostrava un missatge en el qual s’indicava que «Spirit està cessant totes les seves operacions». No obstant, la companyia ha dit que tramitaria els reemborsaments dels bitllets ja comprats.
Segons el conseller delegat de Spirit, Dave Davis, la companyia havia arribat al març a «un acord amb [els seus] creditors sobre un pla de reestructuració que [li] hauria permès tornar a ser una empresa viable».
Però l’escalada dels preus del querosè des del començament de la guerra a l’Orient Mitjà «no [le] ha deixat cap altra opció que iniciar un tancament progressiu i ordenat de l’empresa», explica en el comunicat.
Cal recordar que els preus del querosè s’han més que duplicat des de l’inici del conflicte amb l’Iran a finals de febrer.
Cop de gràcia
«Per mantenir l’activitat, haurien fet falta centenars de milions de dòlars addicionals de liquiditat que Spirit senzillament no té i no ha pogut aconseguir. És extremadament decebedor i no és el desenllaç que desitjàvem», afegeix Davis.
El 23 d’abril, Donald Trump havia plantejat un possible pla de rescat de Spirit, amb una injecció de 500 milions de dòlars. Divendres va declarar a periodistes que Spirit havia rebut una «proposta final». Però les negociacions van fracassar després que alguns tenidors de bons rebutgessin el pla, segons mitjans nord-americans.
Responsables de l’Administració Trump van retreure a l’Administració del seu predecessor, Joe Biden, que havia bloquejat un projecte de compra de Spirit per part de la seva competidora JetBlue per 3.800 milions de dòlars, al considerar-ho contrari a la competència.
En el seu comunicat, Spirit ha dit que s’havien fet «esforços considerables i exhaustius per reestructurar l’empresa», però que l’absència de finançament addicional significava que Spirit «no tenia cap altra opció que iniciar aquesta liquidació progressiva».
Per Jan Brueckner, professor emèrit d’Economia a la Universitat de Califòrnia a Irvine, l’encariment del combustible ha donat el cop de gràcia a Spirit, que ja es trobava en dificultats.
Dues grans companyies nord-americanes, American Airlines i United Airlines, han anunciat aquest dissabte que estaven en contacte amb les autoritats nord-americanes «per contribuir a mitigar l’impacte» del cessament de les activitats de Spirit.
Les dues companyies han indicat en les seves pàgines web que oferirien tarifes preferents en les rutes en les quals operen al mateix temps que Spirit per als passatgers a qui hagin cancel·lat els bitllets, així com facilitats per al personal de vol de Spirit que vulgui tornar a casa.
L’associació d’auxiliars de vol, un sindicat que representa uns 5.000 empleats de Spirit, ha anunciat que estava en contacte amb altres aerolínies per donar suport al personal de Spirit. «Tot membre de la tripulació de cabina en servei rebrà un hotel i/o un vol per tornar a casa», ha afirmat el sindicat.
