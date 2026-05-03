Lletres de canvi
Promocions comercials
Com és prou sabut i contrastat, qualsevol sector econòmic de caràcter productiu ha d’innovar constantment, oferir productes atractius, fer-ne una bona promoció i, sobretot, seduir el potencial client perquè els conegui i, si són del seu gust, els adquireixi. En aquest àmbit, el comerç és la darrera baula de la cadena i qui té el contacte directe amb el consumidor. Per això les botigues físiques estan situades en espais urbans, normalment cèntrics de fàcil accés. Alhora, la manera d’exposar i atendre són fonamentals a l’hora per tancar la venda amb èxit.
Ara bé, l’oferta és amplíssima i la gran majoria d’establiments venen productes que es poden adquirir en altres llocs; n’hi ha ben pocs d’exclusius. Aleshores, què fa que hom els compri en un punt i no en un altre? Doncs diversos factors, entre ells la localització, l’ambient i la disposició del local, el tracte humà -fonamental i un dels actius enfront del comerç en línia-, el bon servei i, en menor grau, el preu.
Una de les maneres, doncs, de fer visible l’oferta i que el client triï una botiga concreta o ciutat per fer les seves compres, és oferint promocions concretes. Siguin de manera individual o col·lectivament. En el primer cas, estaríem parlant d’ofertes puntuals, targetes de fidelització amb beneficis personals o accions singulars adreçades a unes franges de públic concret. En canvi, en el segon, ens situaríem en esdeveniments col·lectius organitzats per entitats del sector, amb una implantació territorial concreta, com podrien ser fires, actes lúdics per atraure l’atenció o parades al carrer. En aquest àmbit s’inscriu l’organització d’una vetllada musical, el pròxim dijous 14 de maig, a partir de les vuit del vespre, al Cau de l’Ateneu, amb un concert del grup Arlet, «El comerç regala cultura». O bé el dilluns 6 de juliol una nova edició de la Nit del Comerç, empesa pel diari Regió7.
Manresa és una ciutat amb una llarga i consolidada trajectòria com a centre comercial a la Catalunya central, però no ens podem adormir. Tothora els mateixos botiguers, associacions d’alguns carrers i l’UBIC com a pal de paller estem pensant i assajant noves maneres de mantenir alt el llistó i no perdre pistonada. Darrerament, per iniciativa de la Cambra de Comerç de Manresa, tindrem aviat a l’abast la targeta Pass. Manresa, comerç i oci. Gestionada des de la UBIC, amb la col·laboració de l’Ajuntament, volem que sigui un estímul per comprar preferentment a casa nostra. Tindrà diversos avantatges, com sortejos, descomptes en determinats articles, actes exclusius per als qui s’hi hagin inscrit… Així, de manera transversal, Manresa disposarà d’una aplicació per utilitzar als diversos comerços adherits, cadascun dels quals oferirà les seves pròpies promocions i hi haurà paral·lelament altres accions col·lectives. Estem tot just en una primera fase de proves. Esperem que, tan aviat com estigui ben testada, en puguem fer una promoció pública i tothom pugui gaudir -comerciants i clients- d’una eina que faci més atractiu el fet de comprar en clau manresana.
