Opinió
El retrocés (evitable) de les democràcies
Finlàndia és l’únic país del món que obté la qualificació 100 a l’índex de llibertats polítiques i socials que estableix Freedom House. Aquesta organització nord-americana sense ànim de lucre porta a terme des de 1973 un estudi detallat sobre l’estat de la democràcia al món, i distingeix entre els estats lliures, els parcialment lliures i els que no tenen llibertats. Per poder elaborar la seva classificació, pren diferents mesures d’anàlisi. El dret dels ciutadans a votar els representants polítics en tots els nivells administratius, la seguretat jurídica, la separació de poders, les llibertats civils, el respecte a la propietat privada i a les minories són alguns dels paràmetres.
Hi ha 85 països considerats lliures dels 193 que formen part de les Nacions Unides. Representen el 21% de la població mundial. La gran majoria són a Europa, Amèrica i Oceania. Els Estats Units (EUA) i el Brasil són els més poblats. Els EUA han baixat, en 20 anys, de 93 punts a 81. Avui estan al nivell de Jamaica, Surinam, Sud-àfrica, les Seychelles i Sao Tomé i Príncipe. Espanya, amb 91 punts, es troba per sota d’Alemanya i Portugal, entre altres països de la Unió Europea, però per sobre de França i Itàlia. L’Uruguai, amb 97 punts, és el país americà més lliure.
El retrocés de les llibertats públiques és una constant des del moment en què van tocar sostre les democràcies plenes al món l’any 2000, quan hi vivia el 40% de la població. El retrocés va començar a forjar-se després dels atemptats terroristes de l’11 de setembre del 2001 i es va accelerar amb l’inici de la gran crisi financera i econòmica iniciada el setembre del 2008. En paral·lel, va coincidir amb el gran salt endavant de la Xina com a potència mundial des del seu sistema de partit únic (comunista).
No només pel que representa la Xina. El compendi que porta a terme Freedom House sobre les llibertats democràtiques s’enfronta al desenvolupament econòmic. Bolívia i l’Argentina són políticament i socialment més lliures que Singapur, però la ciutat estat del sud-est asiàtic és un dels països més rics del món gràcies al desenvolupament de les seves llibertats econòmiques i financeres. Fins fa quatre dies, el mateix es podia dir de Qatar i els Emirats Àrabs, on el nivell de vida econòmic i la seva capacitat d’atraure inversions són inversament proporcionals a les llibertats polítiques i socials, als antípodes dels països escandinaus.
Anne Applebaum, una de les veus més prestigioses en l’anàlisi de l’actualitat política, fa uns quants anys que adverteix del retrocés de les llibertats. Aquesta experiodista, historiadora de carrera, autora de llibres imprescindibles per comprendre l’Europa Central i de l’Est després de la Segona Guerra Mundial, serà una de les ponents estrella de la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani que Prensa Ibérica organitzarà el 17 i 18 de juny a Barcelona.
En l’entrevista amb ella -es va fer per videoconferència- que publica aquesta setmana l’‘actius’, fa un repàs prudent de l’actualitat, i se cenyeix al que més coneix. La derrota de Viktor Orbán a Hongria és per a ella un missatge d’optimisme per a Europa, que posa fi a una situació anòmala de la Unió. Veu també positiva l’evolució ideològica de la primera ministra italiana Giorgia Meloni i lloa -el seu marit és el ministre d’Afers Exteriors polonès, Radoslaw Sikorski- el Govern del liberal Donald Tusk en un dels països que més ha crescut al Vell Continent en els últims 20 anys. Sobre el canvi de Govern a Bulgària, amb l’elecció del prorús Rumen Radev, prefereix encara no pronunciar-se.
Sobre un altre Donald, Trump, sí que en parla. Considera que les seves polítiques han trencat les relacions transatlàntiques i que el seu llegat perviurà als Estats Units. Res tornarà a ser el mateix, tot i que les formes s’intentaran mantenir. Com em comentava aquesta setmana en un dinar un general de l’Exèrcit espanyol: «¿Estarien avui els nord-americans disposats a enviar els seus fills a alliberar els països Bàltics si aquests fossin envaïts per Rússia, tal com va passar amb el desembarcament de Normandia?». Resposta: No.
Applebaum no diu res que no hagi dit la Comissió Europea: cal reforçar la sobirania de la Unió, enfortir-la, fer-la créixer i fer-la autònoma en aquelles indústries estratègiques en què pugui ser-ho. A la Xina, cal tractar-la amb pragmatisme i cautela, i intentar estrènyer les aliances amb les altres democràcies liberals. Només l’exemple i l’èxit permetran que les democràcies plenes tornin a reverdir a la resta del planeta.
