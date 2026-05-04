La 9a fira de vi del Bages, ViBa, amplia programació i torna als jardins de la Seu
L'esdeveniment es farà a la comarca entre el 4 i el 7 de juny
Regió7
El Bages acollirà del 4 al 7 de juny la 9a edició de la Fira ViBa, que enguany presenta una trentena de propostes a diversos municipis de la comarca, tot i que Manresa serà l’escenari de les activitats principals. Una de les novetats de l’edició d’enguany és que el Parc de la Seu acollirà dues activitats centrals de la fira: el Sopar Fira ViBa i la Nit de Picapolls.
El Sopar Fira ViBa donarà el tret de sortida a l'esdeveniment el dijous 4 de juny amb una proposta col·laborativa de vuit platets maridats amb vins de l a DO Pla de Bages. La proposta, centrada en producte de temporada, tindrà el pèsol i els fruits amb tavella com a protagonistes, i anirà a càrrec d’Slow Food Catalunya Central.
La Nit de Picapolls, nascuda l’any 2013 al Parc de la Seu de Manresa, torna enguany al seu origen el divendres 5 de juny. Una barra circular central de botes oferirà tastos de vins de la varietat picapoll maridats amb una proposta gastronòmica variada de VOCI Gastrovinoteca, juntament amb la música en directe de la banda bagenca de versions dels Beatles RubberSoul.
El cap de setmana el Pati del Casino tornarà a obrir les portes amb un horari ampliat. El dissabte 6 de juny, de 12 a 15 h i de 18 a 00 h, se celebrarà la Mostra de Vins DO Pla de Bages, amb els 21 cellers i viticultors de la Denominació d'Origen Pla de Bages com a principals protagonistes. Hi seran presents Abadal, Celler Cooperatiu d'Artés - Artium, Celler Grau i Grau, Celler Sanmartí, Collbaix - Celler el Molí, Entrebosc, Exibis, Fargas - Fargas, Heretat Oller del Mas, Les Acàcies, Més Que Paraules, Mond Obert, Sant Miquel d'Oló, Solergibert, Vins Colltor. També hi participaran viticultors com Els Tractets, Jaia Viticultor, Ladiferenta, Murallius, Urpina, Vinyes de Castellgalí i L’Eixel. La mostra estarà acompanyada per la proposta gastronòmica de VOCI Gastrovinoteca, la selecció musical de DJ Thirty, la zona familiar Most —que tornarà a portar una proposta de circ construït amb botes de vi— i l’actuació musical de Guillem Roma, que presentarà el seu nou disc Ritual d’expropiació. Simultàniament, durant tota la jornada, la cooperativa Senders Vius mostrarà l’art de la pedra seca en directe, amb una nova intervenció per descobrir les tècniques d’aquest ofici ancestral.
El diumenge 7 de juny, la fira canvia de format i es converteix en una barra compartida de 12 a 15 h i de 18 a 21 h. Els mateixos elaboradors de la DO Pla de Bages oferiran un dels seus vins, convidant a una experiència més informal i propera. La jornada també estarà complementada per una proposta gastronòmica variada de VOCI Gastrovinoteca. Diumenge, la cultura popular local se suma a la festa: al matí hi haurà una actuació de la Colla Castellera Els Tirallongues de Manresa i, a primera hora de la tarda, la cercavila dels Joves Geganters de Manresa. A més, també hi haurà la selecció musical d’electroswing de DJ Saraswati. I, per acomiadar la fira, la cantant i trompetista Alba Armengou, vindrà en format trio a presentar Blancos y Grafitos.
Enguany, s’han preparat tres tipus d’abonament: un per a la Nit de Picapolls, que inclou 3 tapes i 3 copes, i dos per al cap de setmana: el pack Individual amb copa, porta-copes i 9 bacus; i el pack parella i si l’anomenem: pack Duo, amb dues copes, porta-copes i 12 bacus. Les entrades i abonaments ja es poden reservar.
A més de la programació a Manresa, la fira inclou una trentena d’activitats entre el 4 i el 7 de juny a diverses poblacions bagenques. Així es faran visites guiades amb tast als cellers de la DO Pla de Bages a preu popular, rutes i visites al patrimoni vitivinícola del Bages (com els cups excavats a la pedra de Navàs, la Torre Modernista Abadal, el monestir de Sant Benet, les tines del Llobregat o les tines de la Vall del Flequer) i sis tastos especials, entre els quals destaca el maridatge amb el projecte de joieria d’autor Set de Joia, una activitat que es farà el diumenge 7 a la tarda al Centre Cultural del Casino. L’exposició Set de Joia es podrà veure des del 22 de maig i es clausurarà amb la Fira ViBa.
També el diumenge 7 de juny tindrà lloc la tercera edició de la Mitja ViBa, una cursa popular entre vinyes amb recorreguts de 5, 10 i 21 km, que combina esport, natura i cultura del vi, amb tastos durant el recorregut i a l’arribada.
La fira està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires i compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
