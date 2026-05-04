Catalunya supera les 11.800 matriculacions a l’abril en un mercat impulsat pels electrificats
El mercat català representa més de l’11% del total estatal, segons Anfac
ACN - Redacció
Catalunya va registrar 11.830 matriculacions de turismes a l’abril, un 20,6% més que en el mateix mes de l’any anterior. Segons dades d’Anfac, el creixement es va veure impulsat pels vehicles electrificats, que van créixer un 55% i ja representen prop d’un de cada tres cotxes venuts. En concret, a l’abril se’n van matricular més de 3.500 unitats, mentre que en l’acumulat de l’any ja superen les 12.600. Així mateix, el mercat català va representar un 11,1% del total estatal, mantenint-se com el segon en volum, només per darrere de Madrid. En el conjunt dels quatre primers mesos de l’any, les matriculacions a Catalunya es van elevar fins a les 46.169 unitats, amb un increment del 13% i una quota de l'11,3%.
Per tipologies, els híbrids continuen liderant el mercat, amb més de 5.500 unitats matriculades a l’abril i un creixement superior al 30%, mentre que els vehicles de combustió mantenen una evolució més continguda.
En el conjunt de l’Estat, el mercat de l’automòbil va registrar 106.862 turismes matriculats a l’abril, un 8,4% més que fa un any. El creixement ve impulsat principalment per les tecnologies alternatives, que ja representen el 72,3% de les vendes mensuals, amb 77.271 unitats, un 26,7% més en termes interanuals.
Dins d’aquest segment, els vehicles electrificats —elèctrics purs i híbrids endollables— consoliden la tendència a l’alça amb 22.758 turismes venuts (+42,5%), fet que els situa per sobre del 21% de quota de mercat.
Per contra, les matriculacions de turismes de gasolina van caure un 19,9% a l’abril, fins a les 25.618 unitats, mentre que les de dièsel es van reduir un 28,8%, amb 3.973 vehicles.
