CCOO de la Catalunya central distingeix els militants amb 25 anys d’afiliació

La secretària general del sindicat, Belén López, presideix l’acte a Manresa

Els homenatjats aquest dilluns a Manresa, amb la secretària general, Belén López

Carles Blaya

Manresa

Una trentena de veterans afiliats a CCOO de la Catalunya central han rebut aquest dilluns una distinció pels seus 25 anys de fidelitat a l’organització en un acte celebrat a la seu del sindicat a Manresa. La secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, ha presidit un acte emotiu i que ha servit per enviar dos missatges diàfans: la vàlua sempre actual del sindicat per defensar els drets dels treballadors i la necessitat de trobar relleus per mantenir viva l’activitat de CCOO.

Durant l’acte, cinc dels homenatjats, Carme Besa, Joaquim Tolo, Francisco Romero, Xavier Anglès i Jordi Rodríguez, han explicat quins van ser els seus inicis a CCOO i quina ha estat la seva experiència al llarg dels anys de lluita sindical.

Posteriorment, el secretari general de la territorial Vallès Occidental-Catalunya Central, Ivan Ramos, ha reclamat «mantenir els valors sindicals» que van encoratjar els homenatjats a afiliar-se, i ha recordat que l’organització al territori continua creixent, ara amb la posada en marxa d’aules de formació.

Belén López, que aquest dilluns feia la seva tercera visita a la capital del Bages com a secretària general, ha insistit que el «més revolucionari és la mobilització col·lectiva», i ha fet una crida a continuar plantant cara als que volen «confrontar i dividir» els treballadors. CCOO, ha dit, és «un intel·lectual col·lectiu i una xarxa de solidaritat», que busca «sumar diferències». López ha reclamat poder de representació per «afrontar les transformacions d’avui: digital, ecològica i demogràfica».

CCOO de la Catalunya central distingeix els militants amb 25 anys d'afiliació

El vi del Bages Abadal Mandó rep el premi Best Value Red a l'informe de Tim Atkin

Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: "No són 800.000 euros menys, són 800.000 més"

Les judokes Berta Domínguez i Ivet Beltran brillen en el Campionat de França Cadet per equips

La 9a fira de vi del Bages, ViBa, amplia programació i torna als jardins de la Seu

Part dels treballs que s'havien de fer aquest dilluns al nou polígon del Pont Nou II s'ajornen a demà a causa de la pluja

Premis Oleguer Bisbal de la revista manresana El Pou de la gallina per a Miki Esparbé, Joel Abad i Ana Ballesteros

Junts critica que el govern presumeixi d'estalviar amb el nou model de recollida de residus

