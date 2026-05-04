CCOO de la Catalunya central distingeix els militants amb 25 anys d’afiliació
La secretària general del sindicat, Belén López, presideix l’acte a Manresa
Una trentena de veterans afiliats a CCOO de la Catalunya central han rebut aquest dilluns una distinció pels seus 25 anys de fidelitat a l’organització en un acte celebrat a la seu del sindicat a Manresa. La secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, ha presidit un acte emotiu i que ha servit per enviar dos missatges diàfans: la vàlua sempre actual del sindicat per defensar els drets dels treballadors i la necessitat de trobar relleus per mantenir viva l’activitat de CCOO.
Durant l’acte, cinc dels homenatjats, Carme Besa, Joaquim Tolo, Francisco Romero, Xavier Anglès i Jordi Rodríguez, han explicat quins van ser els seus inicis a CCOO i quina ha estat la seva experiència al llarg dels anys de lluita sindical.
Posteriorment, el secretari general de la territorial Vallès Occidental-Catalunya Central, Ivan Ramos, ha reclamat «mantenir els valors sindicals» que van encoratjar els homenatjats a afiliar-se, i ha recordat que l’organització al territori continua creixent, ara amb la posada en marxa d’aules de formació.
Belén López, que aquest dilluns feia la seva tercera visita a la capital del Bages com a secretària general, ha insistit que el «més revolucionari és la mobilització col·lectiva», i ha fet una crida a continuar plantant cara als que volen «confrontar i dividir» els treballadors. CCOO, ha dit, és «un intel·lectual col·lectiu i una xarxa de solidaritat», que busca «sumar diferències». López ha reclamat poder de representació per «afrontar les transformacions d’avui: digital, ecològica i demogràfica».
