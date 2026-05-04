Novetat
El truc per viatjar barat aquest estiu: l’eina de Google que t’avisa per correu si un hotel baixa de preu
El sistema enviarà automàticament un correu electrònic a l’usuari si les tarifes pateixen una variació significativa per a les dates escollides
Regió7
A falta de gairebé dues setmanes per al pròxim pont, la població ja està planejant la seva pròxima escapada. Per programar les teves pròximes vacances gastant el mínim possible, Google ha llançat una funció que permet als usuaris rastrejar les tarifes d’hotels específics, similar al sistema de seguiment ja existent a Google Flights, l’eina que notifica per correu electrònic a l’usuari si les tarifes baixen durant les dates que esculli.
Fins ara, el cercador permetia monitorar la fluctuació de preus en l'àmbit general en una ciutat, però la nova actualització permet posar la lupa sobre establiments concrets.
T’avisa si abaixen els preus
Segons detalla la companyia, els usuaris que iniciïn sessió al seu compte de Google podran activar un interruptor de "seguiment de preus" després de buscar un hotel específic pel seu nom.
Un cop activada la funció, el sistema enviarà automàticament un correu electrònic a l’usuari si les tarifes de l’hotel seleccionat pateixen una variació significativa per a les dates escollides.
La funció s’ha llançat inicialment per a comptes amb configuració en espanyol i anglès, cobrint tant la interfície de cerca general com el portal especialitzat d’hotels de la tecnològica.
