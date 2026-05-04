Resultats a Catalunya
Mercadona va gastar 5.200 milions a comprar productes a empreses catalanes el 2025 i va invertir 73 milions en la seva xarxa comercial
La companyia, que va tancar tres supermercats a Catalunya perquè no complien els requisits, va contractar l’any passat 600 nous empleats, cosa que eleva la seva plantilla 16.400 persones
María Jesús Ibáñez
La cadena de supermercats Mercadona va destinar l’any passat uns 5.200 milions d’euros en la compra a empreses catalanes, d’aliments i articles d’higiene i de neteja de la llar. La companyia valenciana va tancar l’exercici passat amb més de 1.900 proveïdors en aquesta comunitat i unes inversions de 73,1 milions en la millora i ampliació de la xarxa de botigues i vendes ‘online’, segons ha informat aquest dilluns.
De l’import invertit, 63,6 milions s’han destinat a la xarxa de botigues i al reforç del servei de preparació i repartiment de comandes, una prestació de què disposen, segons l’empresa, un total de 69 supermercats Mercadona, «cosa que ha suposat la contractació de personal (preparadors i repartidors) per portar a terme aquestes tasques», indica en un comunicat.
A més, s’han destinat 6,2 milions als blocs logístics d’Abrera (Baix Llobregat) i de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), d’on surten les mercaderies que van a les botigues, i 3,3 milions més a la plataforma dedicada exclusivament a donar servei ‘online’ (coneguda internament com rusc) ubicada al polígon de la Zona Franca de Barcelona.
Obertures, reformes i tancaments
El 2025, Mercadona va obrir un nou supermercat,en va reformar set de ja existents i va tancar tres establiments per no complir els estàndards requerits per la companyia. La nova obertura va ser la del Lago Center de Sabadell; de les reformes, dues es van fer a la ciutat de Barcelona, dues més a Terrassa i les restants en locals ubicats a Esplugues de Llobregat, Molins de Rei i Mataró. Van tancar una botiga d’Olot, una altra de la capital catalana i una tercera a Mollet del Vallès, amb la qual cosa el còmput global de supermercats a finals de l’any passat ascendia a 238 supermercats. Aquest 2026, la companyia ha obert a Manlleu la seva primera rebotiga 9 de Catalunya, la que considera el seu model més avançat d’establiment, tant des del punt de vista d’eficiència ambiental com de servei al client.
Rècord de plantilla
Al llarg de l’exercici passat, la firma va crear més de 600 nous llocs de treball a Catalunya, on disposa d’una plantilla formada per 16.400 persones. Com recorda l’empresa en el comunicat en el qual ha fet públics els seus resultats autonòmics, Mercadona ha sigut pionera en l’adopció d’iniciatives per consolidar un equip amb feina estable, amb l’aprovació d’una setmana més de vacances per als seus treballadors o la seva política de retribució variable amb les primes per objectius (dues mensualitats als treballadors amb menys de quatre anys a l’empresa i tres mensualitats als que superen aquesta antiguitat).
I en el marc de les seves estratègies de prevenció del desaprofitament alimentari, l’empresa ha donat 2.280 tones d’aliments aptes per al consum a les 138 entitats socials amb les quals col·labora diàriament a Catalunya, cosa que equival a més de 38.000 carros de la compra.
El març passat, el president de la cadena valenciana, Juan Roig, va presentar els resultats globals de la companyia el 2025, un any en què, segons va afirmar, es van arribar a «xifres rècord de facturació i beneficis, consolidant el seu lideratge en la distribució alimentària a Espanya». L’empresa va aconseguir un negoci de 41.900 milions d’euros, davant els 38.835 milions d’euros el 2024, cosa que va representar un augment del 8% respecte a l’any anterior.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any