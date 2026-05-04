Inditex paga el cupó aquest dilluns
La banca lidera la ‘tempesta de dividends’ que arriba a l’Ibex al maig: un tiberi de 5.000 milions
La Borsa espanyola es prepara per regar de diners als seus accionistes durant el maig, i destaquen els pagaments d’Inditex (2.727 milions), Banco Santander (1.836 milions) i Mapfre (556 milions)
Monique Zamora Vigneault
El calendari canvia de pàgina, però els pagaments de l’Ibex 35 no frenen. El pont de maig també coincideix amb una allau de dividends dins de la borsa espanyola: corre el rellotge per cobrar els 5.000 milions d’euros en cupons dins del selectiu aquest mes de maig. Els protagonistes en els pròxims dies són Inditex (amb un pagament aquest mateix 4 de maig) o el Banco Santander (5 de maig).
Inditex
El tèxtil gallec abonarà un pagament de 0,8750 euros per títol a aquells inversors que disposen d’accions amb dret a dividend, que equival a un desemborsament total de 2.727 milions d’euros. Els últims comptes presentats per la companyia amb seu a Arteixo no deixen lloc a dubtes: Inditex està en el seu millor moment.
La companyia va guanyar 6.220 milions d’euros en l’exercici fiscal 2025-2026, cosa que va suposar un increment del 6% respecte a l’any anterior i un rècord històric de beneficis. Com a reacció a aquests comptes, el conglomerat gallec va aprovar en junta d’accionistes un dividend total d’1,75 euros bruts per acció. Aquest es dividirà en dos trams, i el primer, de 0,875 euros per títol, es pagarà aquest 4 de maig, mentre que la següent part s’abonarà el pròxim 2 de novembre.
La inestabilitat geopolítica que sacseja en l’actualitat al món no sembla estar fent efecte en les operacions d’Inditex. Malgrat la guerra entre els EUA, Israel i l’Iran, que acumula ja més de dos mesos de durada i ha portat els preus de l’energia a cotes no vistes des de la guerra d’Ucraïna, Inditex sembla convençuda de poder esquivar qualsevol obstacle. «Continuem monitorant el conflicte, i provant de garantir la seguretat dels nostres clients i col·laboradors», va apuntar el CEO d’Inditex, Óscar García Maceiras, en la seva presentació de resultats.
El fundador i principal accionista d’Inditex, Amancio Ortega, s’emportarà un pagament multimilionari de 3.234 milions d’euros en concepte de dividends aquest 4 de maig, cosa que suposa un increment del 4,2% respecte a l’any passat, quan va ingressar un import total de 3.104 milions d’euros. Aquesta tendència s’estén a tot el sector tèxtil. Mango repartirà 217 milions d’euros entre els seus propietaris, els tres fills del fundador Isak Andic: Jonathan, Sarah i Judith Andic.
Santander
En el cas del banc càntabre, els inversors rebran aquest dimarts un xec de 0,1250 euros bruts per títol dins d’aquest desemborsament total de 1.836 milions d’euros. Compte, per poder rebre aquest pagament del Santander, hauria de disposar de títols del banc a la seva cartera des del 29 d’abril. El Santander va optar per no modificar la seva política de remuneració aquest any, tot i que preveu augmentar el dividend efectiu d’un 25% al 30%.
L’entitat presidida per Ana Botín va revelar la setmana passada els seus comptes corresponents a l’últim trimestre fiscal. El Santander ha arrencat l’any amb un benefici net de 5.455 milions d’euros, cosa que suposa un augment del 60,3% respecte al mateix període de l’any anterior. Es tracta d’un impuls assolit, en gran mesura, per la plusvàlua de 1.895 milions generada per la venda de Santander Bank Polska, el seu negoci a Polònia, tot i que si s’elimina aquest efecte extraordinari, el banc manté igualment un ritme sòlid, en què el benefici de les operacions continuades es va situar en 3.779 milions, un 12,3% més.
Al dividend que ja van anunciar per al maig, que eleva un 17% el benefici per acció, s’hi suma un programa de recompra d’accions de fins a 5.000 milions d’euros. En conjunt, la remuneració a l’accionista ronda els 7.100 milions, aproximadament el 50% del benefici.
Mapfre
Tot i que el maig sol comportar una aturada en el calendari borsari després de l’onada de pagaments presentats per la gran banca a l’abril, cotitzades com la companyia d’assegurances Mapfre (28 de maig) pagaran als seus accionistes més endavant en el mes. La companyia d’assegurances té previst repartir un import total de 556 milions als seus inversors, un pagament que arribarà a finals del mes.
El cert és que al companyia va tancar el primer trimestre del 2026 amb un benefici net de 310,9 milions d’euros, un 12,7% més que en el mateix període de l’any anterior. D’aquesta manera, consolida el camí de creixement conquerit el 2025, quan va batre tots els seus rècords superant per primera vegada en la seva història la barrera dels 1.000 milions de benefici net.
Més enllà de l’Ibex
La siderúrgica ArcelorMittal donarà la benvinguda a la temporada estival el juny amb un pagament el 10 de juny, amb un xec de 0,1500 euros per acció. Més enllà de l’Ibex 35,Coca-Cola Europacific Partners pagarà aquest 27 de maig un dividend de 0,8200 euros per acció.
