Nit del Comerç
El teu comerç de Manresa celebra 50, 75 o 100 anys? Encara ets a temps d’apuntar-te per rebre un reconeixement
La Nit del Comerç premiarà el 6 de juliol la trajectòria dels establiments que formen part de la història viva de la capital del Bages
El període per presentar les candidatures està obert fins al 10 de maig
Tens un comerç a Manresa que celebra 50, 75 o 100 anys? Encara ets a temps d'apuntar-te per rebre un reconeixement durant la Nit del Comerç. Els comerços manresans que aquest 2026 arribin als 50, 75 o 100 anys d’activitat tindran l’oportunitat de rebre una distinció en el marc de l’esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Ibérica. La Nit del Comerç, que arriba enguany a la quarta edició, se celebrarà el 6 de juliol, a les 8 del vespre, al pati del Teatre Kursaal de Manresa.
El període per presentar les candidatures està obert fins al 10 de maig. Els comerciants que compleixin els requisits han d’omplir el formulari d’inscripció i aportar, a més de les dades generals de l’establiment, la documentació necessària per acreditar-ne l’antiguitat. Tots els comerços que validin correctament que aquest any celebren 50, 75 o 100 anys seran distingits.
A més, la Nit del Comerç també reconeixerà altres iniciatives i trajectòries destacades amb guardons al comerç emblemàtic, a la innovació i creativitat, als nous establiments, a les botigues amb encant, al millor tracte al client i enguany, com a novetat, també s'entregarà un premi al Comerç Verd, que reconeix els comerços compromesos amb la sostenibilitat i el consum responsable, i un altre a la Parada de Mercat amb Encant, que distingeix les parades que destaquen per la seva presentació, atenció al client i capacitat d’innovar. Aquests premis seran concedits per un jurat professional.
