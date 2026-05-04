El vi del Bages Abadal Mandó rep el premi Best Value Red a l’informe de Tim Atkin
El vi ranci Sagristia C-1 del celler bagenc, valorat amb la màxima puntació dins la categoria dels fortificats al Catalan Wines Special Report
Regió7
En la nova edició del «Catalan Wines Special Report» del crític Tim Atkin MW i el seu col·laborador Fintan Kerr, un dels informes més reconeguts sobre els vins catalans, el celler bagenc Abadal ha estat distingit amb el «Best Value Red Wine of the Year», amb 94 punts, pel seu Abadal Mandó 2023. Segons Atkin, és un vi «fresc, vibrant i profundament mediterrani», i subratlla que el fet que provingui d’una varietat gairebé oblidada, convertida en una de les protagonistes del territori, «és la cirereta del pastís».
Per la seva banda, el vi ranci Abadal Sagristia C-1 ha estat valorat amb 96 punts, la màxima puntuació dins la categoria de vins fortificats, i se situa entre els «Best Fortified». Els crítics el descriuen com “un vi ranci profundament intens, amb notes de taronja deshidratada, caramel salat, fruits secs torrats i flors blanques seques, salí i irresistible, amb una concentració immensa sense perdre equilibri ni energia”. A més, Abadal Arboset 2021, amb 97 punts, es manté entre els vins més destacats, i es consolida com una de les referències emblemàtiques del celler.
Completen la presència d’Abadal a l’informe vins com Abadal Nuat 2016, amb 94 punts, i Abadal Picapoll 2024, amb 92 punts.
La presentació de l'informe ha tingut lloc aquest dilluns al Recinte Modernista de Sant Pau (Barcelona), en un acte organitzat per l’Associació Vinícola Catalana, que ha reunit professionals del sector, premsa, distribuïdors i restauració.
Després de la benvinguda institucional, Tim Atkin MW i Fintan Kerr han compartit les claus de l’informe i han comentat els resultats, seguit del lliurament de diplomes als vins destacats.
