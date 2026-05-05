Els Mossos adverteixen que la intel·ligència artificial incrementa la potència dels ciberatacs
Una jornada organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica a la Cambra de Comerç, amb el suport de CaixaBank, aporta eines i consells al col·lectiu de la gent gran per navegar amb seguretat a internet
Un nou paradigma està incrementat el perill que suposen els ciberatacs: la intel·ligència artificial. Aquesta va ser una de les alertes que es van llançar durant la celebració d'una jornada sobre ciberseguretat adreçada al col·lectiu sènior que van organitzar el passat dijous Regió7 i Prensa Ibérica amb la col·laboració de CaixaBank a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa. La trobada, que va aplegar una setantena de persones interessades en recursos per sobreviure als riscos digitals, va comptar amb la presència de tres experts que van detallar mètodes per protegir-se a la selva digital. La responsable del Servei Públic de Ciutadania de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Marta Cabrera; el cap de l’Àrea de Ciberseguretat dels Mossos d’Esquadra, el sotsinspector Albert Álvarez, i la responsable de cultura de ciberseguretat a CaixaBank, Virginia Fuster van participar d’una taula rodona que ha conduït la periodista de Regió7 Queralt Casals.
La intel·ligència artificial aporta grans beneficis, però també grans riscos. En l'àmbit de la ciberseguretat ja s'està notant el seu impacte negatiu. En el cas d’atacs a empreses, per exemple, va dir Álvarez, «abans de fer-ne un cal tenir un estudi detallat de l’empresa. Aquesta era una informació que requeria molt de temps obtenir, però que ara, amb la IA, es pot aconseguir en uns minuts». Si això suposa un salt qualitatiu, la intel·ligència artificial també en genera un de quantitatiu, perquè amb ella «es poden llançar atacs massificats».
Més enllà dels nous paradigmes, la jornada va donar informació sobre quins consells o estratègies cal seguir per abordar els riscos. Per a Virgína Fuster n’hi ha un d’evident: «aplicar el sentit comú. Si rebem una trucada d’un servei que no hem demanat, el primer que hem de fer és dubtar-ne. Sempre ens hem de preguntar si això quadra amb la meva operativa normal, i sempre verificar. Amb això tenim bona part de la feina feta». També va recomanar parar atenció als enllaços abans de clicar-los si no sabem d’on provenen, i no compartir contrassenyes ni dades personals, ni descarregar aplicacions que no siguin de webs oficials. «No s’ha de tenir pressa mai», va insistir Fuster.
Álvarez va afegir un consell: «mantenir les aplicacions actualitzades, perquè si no ho fem són una font de vulnerabilitat». Per a Cabrera també és important «perdre la por a fer consultes a l’entorn i a comprovar si la informació que se’ns dona és certa o no, perquè hi ha molts robatoris de comptes de whatsapp. Així, sempre que es detecta un comportament anòmal, encara que vingui d’un contacte proper, cal trucar per telèfon al nostre conegut o familiar».
«Formació i consciència», va afegir Virginia Fuster. Dues fórmules que, juntes, esdevenen el millor tallafocs contra el frau. En aquest sentit, Cabrera va recordar que el departament de Polítiques Digitals de la Generalitat ofereix cursos en línia o presencials sobre noves tecnologies, i també un d’específic sobre seguretat digital. Cursos que estan oberts a tothom, tot i que estiguin orientats a col·lectius més vulnerables.
