L’atur cau a l’abril a tota la regió central excepte al Moianès
La reducció interanual al territori del nombre de persones sense feina registrades supera per onzè mes consecutiu la mitjana catalana
L’atur a la Catalunya central continua disminuint a major velocitat del que ho fa al conjunt del país. L’abril ha estat l’onzè mes consecutiu en què s’ha donat aquesta diferència. El mes passat, la retallada interanual va ser, al territori, del -4,47%, un punt més que el -3,44% experimentat al conjunt català. Les comarques de la regió central van tancar l’abril amb 21.867 persones registrades sense feina, 1.024 menys, en termes absoluts, que l’abril del 2025.
La dada significativa és que totes les comarques del territori, excepte el Moianès, van retallar les seves xifres durant el mes d’abril. Al Solsonès (-11,83%), a l’Alt Urgell (-11,47%), al Lluçanès (-9,88%), al Baix Llobregat Nord (-6,46%) i a l’Anoia (-4,43%) ho va fer per sobre de la rebaixa catalana; al Bages (-1,69%), al Berguedà (-1,86%) i a la Cerdanya (-0,91%) es va quedar per sota.
En relació al març, el descens de l’atur registrat, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, va ser inferior al territori (-1,77%) que al conjunt de Catalunya (-2,77%).
En general, Catalunya ha tancat el mes d’abril amb un nou rècord d’afiliació a la Seguretat Social, amb 3.921.134 persones, la dada més alta de la sèrie històrica. L’increment de les persones ocupades ha estat de 76.918 respecte a fa un any (+2%) i de 38.360 respecte al mes de març (+0,99%).
D’altra banda, el nombre de persones aturades s’ha reduït el mes d’abril en 11.190, un 3,4% menys que fa un any, el que situa l’atur al país en 314.527 persones. Es tracta de la xifra d’atur registrat més baixa des del juny de 2008. Aquest descens interanual s’ha produït tant entre els homes com entre les dones i també a totes les demarcacions: Girona (-6,1%), Lleida (-4%), Tarragona (-3,9%) i Barcelona (-3%).
És habitual que l’atur es redueixi el mes d’abril, però aquesta vegada el descens mensual ha estat el més intens dels darrers sis anys: un 2,8%, és a dir, 8.949 persones menys desocupades que al març. En aquest cas, l’atur també s’ha reduït entre els homes i entre les dones i ha disminuït de manera accentuada entre els joves menors de 25 anys, amb 2.596 persones aturades menys (-11,5%). L’atur també ha descendit a tots els sectors respecte al març , però principalment als serveis, que concentra el 79% de la reducció, amb 7.095 persones aturades menys (-3%). Territorialment, l’atur ha disminuït arreu: Girona (-3,8%), Tarragona (-3,8%), Lleida (-2,6%) i Barcelona (-2,5%).
El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, va dir ahir que les xifres «demostren la solidesa del nostre mercat de treball i de l’activitat econòmica».
