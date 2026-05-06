La bagenca Denso redueix el 92% les emissions de CO2 en la ruta amb Portugal
L’empresa amb seu a Sant Fruitós posa en marxa una nova solució logística basada en el sistema Duo Trailer i amb combustible HVO
Denso Barcelona, amb seu a Sant Fruitós de Bages, ha posat en marxa una nova solució logística sostenible en la seva ruta regular Portugal-Barcelona, basada en la combinació del sistema Duo Trailer ( un vehicle de més de sis línies d'eix amb dos semiremolcs units per un dolly) i l’ús de combustibles HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). El projecte prioritza una operativa «innovadora, eficient i alineada amb criteris de sostenibilitat», diu l’empresa.
Duo Trailer permet duplicar la capacitat de càrrega per viatge, de 66 a 132 palets, fet que comporta una reducció del 20% de les emissions per unitat transportada. A més, s’utilitza combustible HVO, una alternativa renovable compatible amb els motors dièsel convencionals. La combinació d’ambdues solucions permet assolir una reducció de fins al 92% de les emissions de CO2 associades al transport, destaca l’empresa.
Fonts de la companyia amb seu a Sant Fruitós de Bages asseguren que aquest projecte "representa un pas endavant significatiu en l’estratègia per reduir l’impacte ambiental en le snostres operacions logístiques, alhora que millora l’eficiència i la competitivitat de la cadena de subministrament". Segons Denso Barcelona, la integració de sistemes de transport d’alta capacitat amb combustibles sostenibles "permet reduir de manera significativa l’impacte ambiental del transport sense comprometre l’eficiència ni la fiabilitat operativa".
