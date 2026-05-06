La cadena de cafeteries Vivari anuncia una nova obertura a Manresa
L'empresa catalana d'origen xinès va inaugurar el seu primer local a la capital del Bages el novembre del 2024
La cadena de forns amb degustació Vivari preveu obrir un nou establiment a Manresa. L'empresa anuncia l'obertura al número 59 del carrer Àngel Guimerà, a tocar de l'església de Crist Rei, on fins fa uns mesos hi havia un establiment de la cadena d'electrodomèstics Miró.
Vivari va néixer el 2012 a Barcelona, on té la majoria dels seus establiments. Tal i com explica en la seva pàgina web, l'empresa va sorgir com a "servei de forns de proximitat" i ha evolucionat a una cadena de cafeteries on se serveixen cafès, entrepans i productes de pastisseria, a més de productes de forneria industrial. El seu origen és una empresa familiar catalana de procedència xinesa. En l'actualitat, Vivari ja suma més de 120 locals arreu de Catalunya i Madrid. Vivari es presenta amb força similituds quant al concepte a la cadena 365, que també té presència a Manresa.
Vivari va obrir el seu primer establiment a la capital del Bages el novembre del 2024, al xamfrà entre Sant Domènec i el carrer Nou,
