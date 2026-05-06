Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsPonts JoiersRodaliesHantavirusDario BorhaniLa Meva Salut
instagramlinkedin

La cadena de cafeteries Vivari anuncia una nova obertura a Manresa

L'empresa catalana d'origen xinès va inaugurar el seu primer local a la capital del Bages el novembre del 2024

El local de la prolongació del Guimerà on s'anuncia l'obertura de Vivari

El local de la prolongació del Guimerà on s'anuncia l'obertura de Vivari / Arxiu particular

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

La cadena de forns amb degustació Vivari preveu obrir un nou establiment a Manresa. L'empresa anuncia l'obertura al número 59 del carrer Àngel Guimerà, a tocar de l'església de Crist Rei, on fins fa uns mesos hi havia un establiment de la cadena d'electrodomèstics Miró.

Vivari va néixer el 2012 a Barcelona, on té la majoria dels seus establiments. Tal i com explica en la seva pàgina web, l'empresa va sorgir com a "servei de forns de proximitat" i ha evolucionat a una cadena de cafeteries on se serveixen cafès, entrepans i productes de pastisseria, a més de productes de forneria industrial. El seu origen és una empresa familiar catalana de procedència xinesa. En l'actualitat, Vivari ja suma més de 120 locals arreu de Catalunya i Madrid. Vivari es presenta amb força similituds quant al concepte a la cadena 365, que també té presència a Manresa.

Notícies relacionades

Vivari va obrir el seu primer establiment a la capital del Bages el novembre del 2024, al xamfrà entre Sant Domènec i el carrer Nou,

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  2. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  3. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  8. La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

La cadena de cafeteries Vivari anuncia una nova obertura a Manresa

La cadena de cafeteries Vivari anuncia una nova obertura a Manresa

El Departament d'Educació destinarà 500 nous professionals a l'escola inclusiva el curs 2026-2027

El Departament d'Educació destinarà 500 nous professionals a l'escola inclusiva el curs 2026-2027

El CAE fa balanç dels programes destinats als joves, dels quals destaca un "increment significatiu de la participació"

El CAE fa balanç dels programes destinats als joves, dels quals destaca un "increment significatiu de la participació"

Igualada i Ubrique segellen el seu agermanament per potenciar l’eix de la indústria de la pell

Igualada i Ubrique segellen el seu agermanament per potenciar l’eix de la indústria de la pell

Docents del Bages protagonitzen protestes abans de la nova tongada de vagues

Docents del Bages protagonitzen protestes abans de la nova tongada de vagues

Rescaten amb helicòpter un boletaire ferit a Montellà i Martinet

Rescaten amb helicòpter un boletaire ferit a Montellà i Martinet

UManresa demana voluntaris per al Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que farà el 30 de maig

UManresa demana voluntaris per al Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que farà el 30 de maig

Detenen quatre persones al Bages després de furtar la bossa d'una dona de dins del seu cotxe

Detenen quatre persones al Bages després de furtar la bossa d'una dona de dins del seu cotxe
Tracking Pixel Contents