Catalunya se situa al capdavant en afiliacions a la Seguretat Social
La comunitat arriba als 3,9 milions d’ocupats a l’abril i torna a superar Madrid com a primer ocupador del país
G. O. / G. U.
Catalunya va guanyar gairebé 39.000 ocupats aquest abril passat i es va situar per primera vegada en els 3,9 milions d’afiliats a la Seguretat Social, coquetejant, si l’estiu és bo, amb batre el rècord dels quatre milions. La Setmana Santa prova bé –laboralment– a les províncies catalanes; aquest abril no en va ser una excepció i les seqüeles de la guerra de l’Iran no s’estan notant, de moment, en el mercat laboral català.
Just per darrere d’Andalusia, Catalunya va ser el territori que més nous afiliats va aportar a la Seguretat Social, cosa que li va valer per situar-se, per segon mes consecutiu, per davant de Madrid com a primer ocupador de tot el país. Un títol que va ostentar històricament, que li va ser arrabassat fa uns mesos i que, presumiblement, tornarà a perdre quan tornin a baixar les temperatures i la capital de l’Estat entri en els seus millors mesos de contractació, que van a la inversa que Catalunya.
"Són xifres rècord de nou", va destacar el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Les positives dades d’afiliació d’aquest mes d’abril contrasten amb les pèssimes dades que va donar l’enquesta de població activa (EPA) publicada la setmana passada i referents en el primer trimestre. Aquestes visualitzaven una històrica pujada de l’atur i una intensa destrucció d’ocupació que no es corresponen amb els registres oficials actualitzats ahir.
El factor Setmana Santa va marcar substancialment les estadístiques aquest abril. Tarragona (+3,4%) i Girona (+3,1%) van ser, percentualment, les províncies que més nova ocupació van generar en comparació amb el març, seguides per una sempre més estable Barcelona (+0,5%) i davant una Lleida (-0,2%) que va perdre ocupats.
Atur a la baixa
A Catalunya va pujar l’ocupació i va baixar l’atur a l’abril. El nombre de persones inscrites a les oficines del SEPE va descendir en 8.949, fins a un total de 314.527 aturats. Catalunya registra la seva xifra d’atur en 18 anys i si el mercat laboral continua evolucionant en la mateixa línia, a l’estiu pot baixar de la xifra de 300.000.
Joves de l’edat de Lamine Yamal o Pau Cubarsí pràcticament no han conegut una Catalunya amb un nivell d’atur així. El Govern anticipa que el 2026 serà un bon any per a l’ocupació, malgrat les vicissituds internacionals. La Conselleria d’Economia va publicar aquest dilluns les seves previsions de creixement, en les quals estima que la taxa d’atur tancarà l’any en el 8,3%.
Des de les patronals van aplaudir les bones dades del mes, si bé les emmarquen en "un context clarament condicionat per l’inici de la temporada turística", segons va destacar Foment, via comunicat. Els sindicats van reclamar a l’Administració mesures àgils davant els esperats efectes de la guerra de l’Iran. "Fan falta mesures de xoc que rescatin el conjunt de treballadors, especialment quan la temporada turística acabi", van expressar des de la UGT. "Els treballadors no podem ser víctimes de la irresponsabilitat d’alguns actors polítics en l’àmbit global i econòmic", va assenyalar CCOO.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes