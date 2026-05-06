Més de 400 alumnes de la UPC participen al Fòrum Universitat Empresa de Manresa
Trenta-quatre empreses omplen d'estands el pati del centre universitari, que estudia com créixer per a futures edicions
El pati de la UPC a Manresa ha acollit avui la novena edició del Fòrum Universitat Empresa, un esdeveniment que la universitat politècnica organitza cada primera setmana de maig a la capital del Bages per posar en contacte estudiants i empreses. Així, els alumnes poden conèixer de primera mà quines són les sortides professionals que ofereixen empreses en els sectors vinculats als seus àmbits d’estudi i a quines els interessa més fer les pràctiques, mentre que les empreses poden donar-se a conèixer entre els alumnes, talent de futur en un moment en què falten enginyers al mercat de treball.
La fira ha aplegat trenta-quatre empreses, el rècord del fòrum universitari, que ha hagut de tancar inscripcions, enguany, fet que planteja a la UPC la possibilitat de guanyar espai per encabir més estands en una pròxima edició. I no serà fàcil, perquè l'espai a l'actual emplaçament de la politècnica és ja escàs fins que no arribi l'esperadíssim trasllat a Fàbrica Nova. A la fira, avui, a més dels trenta-quatre estands empresarials, hi havia encara lloc per als dels col·lectius d'estudiants Harpin, Dynamics i Synergy, el del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) i el de la mateixa universitat.
La fira, que han inaugurat pels volts del migdia Ariadna Llorens Garcia, Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la UPC, i el director de l'EPSEM, José Miguel Giménez, ha acollit majoritàriament empreses del territori, però també d'indrets com l'Hospitalet de Llobregat o Tarragona, amb empreses com Festo i Idiada, algunes de les quals s'estrenaven a la fira. La majoria de les empreses, algunes de les industrials més conegudes de Manresa i el Bages, repeteixen experiència a la fira. Perquè els funciona, asseguren, i perquè, sobretot, els dona visibilitat entre els possibles candidats a engruixir amb buscadíssims perfils tècnics les seves plantilles.
Les dades ja fan preveure l'èxit de trobades com aquesta: Al curs 2024-2025 200 estudiants de la UPC van fer pràctiques (remunerades, a un preu mitjà de 8,42 euros l'hora) en un total 113 empreses, mentre la universitat tenia signats 293 convenis amb societats del territori.
Al fòrum hi coincideixen estudiants (de tercer i quart de grau, amb els crèdits suficients per començar a fer pràctiques a empreses), exestudiants ja inserits en el mercat laboral o a punt de fer-ho i antics alumnes que ara tenen càrrecs de responsabilitat en indústries del territori. Aquest útlim cas és el del santjoanenc de 51 anys Iban Hortal, avui director d'operacions de la també santjoanenca Spiroide, on ja fa 24 anys que treballa. Fa gairebé trenta anys que va acabar els seus estudis llavors anomenats d'enginyeria tècnica industrial mecànica a l'EPSEM. Aquest dimecres buscava estudiants que volguessin fer les pràctiques al Grup Spirogear, però sobretot aspirava a donar-se a conèixer entre l'alumnat. Aquesta era la primera vegada del grup a la fira de la UPC, amb la qual, d'altra banda, té en marxa un projecte d'investigació sobre tribologia (l'estudi de les superfícies sòlides que actuen en moviment). Amb la universitat, desenvolupen un software per calcular la durabilitat dels engranatges.
Rere l'estand de Constructora d'Aro i CompactHabit hi havia Oriol Muñoz, calderí de 22 anys, que està ultimant el seu treball de final de grau mentre fa les pràctiques a l'empresa bagenca. Quan era estudiant de segon any d'enginyeria mecànica va descobrir l'activitat de CompactHabit, empresa que no coneixia, a la fira de la UPC, i es va interessar pel seu sistema de construcció modular. Al cap d'una setmana li trucaven per fer-hi les pràctiques. Ara ja espera acabar el TFG per incorporar-se a la plantilla. Treballarà a l'oficina tècnica de la constructora, i ahir explicava aquesta experiència als que encara són els seus companys universitaris. "Jo tampoc tenia una visió industrial, llavors, ni cap idea d'on fer les pràctiques, però la fira em va ajudar. Mai no saps on podrà sortir l'oportunitat", deia Muñoz a aquest diari.
A Festo, d'Hospitalet de Llobregat, i especialitzada en l'automatització industrial per a sectors com l'automoció, l'alimentació les farmacèutiques, es mostraven molt satisfets per la seva primera experiència a la fira. "Hi ha molta interacció amb els estudiants, i un parell dels que han passat per l'estand ens han interessat", explicava Vinyet Carmona, del departament de Recursos Humans de l'empresa. Festo busca un estudiant per fer-hi pràctiques, ja sigui d'electromecànica, electricitat o mecànica.
Mentrestant a l'estand de la solsonina Ames continuaven amb la seva inversió (amb temps i esforços) en branding, que ja fa unes quantes edicions de la fira que practica. "Quant a retorn immediat aquesta fira, com totes, és deficitària, però et dona resultats a llarg termini", diu Pau Cabezón, responsable de Recursos Humans de l'empresa, amb la qual col·laboren professors de la UPC de Manresa en desenvolupar projectes. "A Solsona ens coneix tothom, però a Manresa només ens coneixen els professors", deia Cabezón, que justificava així l'interès en repetir presència al fòrum de l'Epsem.
Per al director del centre, José Miguel Giménez, la fira "és una festa de la universitat", en què se celebra també l'elevat índex d'inserció laboral dels alumnes que es graduen a la UPC de Manresa, més del 90%. I alhora el fet que "més del 50% dels alumnes que fan pràctiques es queden en les empreses on les fan", explica Giménez. "La nostra és una funció generalista, donem la base dels coneixements, que després l'empresa convertirà en formació específica", apunta el director, pendent, malgrat que al calendari encara és una data llunyana, del futur trasllat a la Fàbrica Nova, un fet que no serà abans del 2029 o el 2030. "No tenim encara la sensació de recta final, perquè encara falten passes. Esperem que al desembre d'enguany ja tinguem un projecte per a l'interior de l'espai", confia Giménez. L'exterior de l'edifici ha suposat un any i mig de feina, i omplir l'interior serà una operació més complexa. Un cop la nova Fàbrica Nova sigui una realitat, caldrà fer el trasllat de la universitat al nou emplaçament, que comportarà una gran complexitat, diu Giménez. "Els nostres laboratoris i tallers són com petites indústries, i en alguns casos caldrà fer un projecte tècnic per al trasllat". Falta feina, però sobra il·lusió, assegura José Miguel Giménez. "És l'obra de la nostra vida", assevera el director, que acaba mandat el 2030. Qui sap si ja a la nova universitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada