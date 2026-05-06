ESMORZAR DE PREMSA
Muniesa (CaixaBank) alerta d'una caiguda de la demanda de crèdit per la guerra de l'Iran: "La incertesa alentix la presa de decisions"
El president de CaixaBank ha reconegut que Espanya es troba en una situació millor que la resta de països, perquè depèn molt poc del petroli que passa per Ormuz
Jaime Mejías
El president de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha alertat d'una disminució de la demanda de crèdit en un context marcat per la guerra a l'Orient Pròxim. "En les últimes setmanes, es comença a notar una disminució de la demanda, són els primers signes. Normalment, la incertesa fa que s'alenteixi el creixement", ha precisat el directiu.
Muniesa ha pronunciat aquestes paraules en un esmorzar de premsa organitzat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Madrid, celebrat al Palau de Santoña, a Madrid. D'aquesta manera, el directiu ha fet la seva gran presentació a Madrid davant la comunitat empresarial, després del seu nomenament fa més d'un any com a president del banc català en substitució de José Ignacio Goirigolzarri.
Al començament de la seva intervenció, Muniesa ha valorat l'escenari geoeconòmic actual, profundament marcat per la guerra entre els EUA, Israel i l'Iran, que acumula ja més de dos mesos de durada i ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Ormuz.
Paradoxa
El banquer ha considerat que l'escenari actual és "estructural, però amb molts elements conjunturals". "Som enmig d'un nou desordre mundial. Sempre hi ha hagut una potència al comandament i una altra d'emergent, que intentava sobrepassar la que estava al comandament. Habitualment, qui estava al comandament volia mantenir l'statu quo. La situació actual és paradoxal: qui està al comandament, els EUA, ho vol canviar, i l'emergent, la Xina, ho vol mantenir", ha reflexionat.
Muniesa ha entrat a valorar al seu torn la volatilitat dels mercats a causa de la guerra a l'Iran, adduint que, quan hi ha una mala notícia, els mercats ho noten poc, però quan arriba una bona notícia "s'ho prenen molt bé". "Els mercats creuen que això se solucionarà, creuen que el sentit comú imperarà i la situació s'acabarà arreglant", ha apuntat el president.
Pel que fa al petroli, el president de CaixaBank ha indicat que, suposant que el conflicte s'arregli en un termini de temps "raonable", els preus del petroli se situaran al voltant dels "80, 90 dòlars, no en els 60 en què estava abans". I ha matisat que "costarà dos o tres anys veure'l per sota dels 90".
Europa està protegida
Respecte a l'afectació a Europa d'aquesta mateixa guerra, Muniesa ha recordat que, fa dos mesos, el Vell Continent estava "en un creixement feble", però Espanya tenia una millor posició. "Creixem més que la resta d'Europa, amb una inflació controlada i una situació econòmica molt tranquil·la". Pel que fa al futur, el banquer ha reconegut que "hi ha un cert consens que aquesta crisi ens afectarà, però poc". "Si s'arregla aviat, parlarem d'una afectació d'entorn de dues o quatre dècimes per al PIB".
La situació d'Espanya, als ulls del directiu, continua sent privilegiada, principalment perquè les rutes d'aprovisionament de petroli al nostre país depenen en poca mesura de l'estret d'Ormuz. Malgrat això, no ha deixat d'alertar del perill dels efectes de segona ronda, que tenen lloc quan, a causa de la inflació, s'apugen els salaris i com a conseqüència torna a repuntar la inflació. "Són molt difícils de calcular, perquè depenen de moltíssimes variables i és on hi ha les dificultats".
Riscos i oportunitats
Muniesa ha volgut aturar-se, a més, en els riscos i oportunitats a curt i mitjà termini per a les empreses arran de la situació actual. Pel que fa als primers, ha destacat la geopolítica. "No hi ha cap consell d'administració en què no se'n parli una bona estona a cada sessió", ha remarcat. L'envelliment i el canvi climàtic són dues altres amenaces que les companyies afronten en els pròxims anys, segons el directiu.
Atès aquest últim repte, Muniesa ha afirmat que, en matèria de sostenibilitat, les institucions calculen aquesta mètrica en funció de "quants crèdits prestem a empreses verdes". "Si volem de veritat la transició, cal finançar les empreses marrons perquè es tornin verdes", ha recomanat el president.
Immigració
Pel que fa al repte de l'envelliment, el dirigent ha recordat que, segons un estudi de l'INE i la Fundació Adecco, "en els pròxims deu anys es jubilaran cinc milions de persones a Espanya, i arribaran a l'edat de treballar 1,8 milions. Per tant, en falten tres milions". Com a fórmula per afrontar aquesta problemàtica, Muniesa ha reivindicat la immigració, però amb un model diferent. "En els últims anys, la immigració ha arribat per treballar en hostaleria, construcció i al camp. Necessitarem un altre perfil, i això té diverses solucions. Una és ajudar-los a formar-se perquè puguin fer un canvi cap a la indústria, i l'altra és acollir immigració amb una certa formació", ha postil·lat.
