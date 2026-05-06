Pons Joiers de Manresa posa al dia un negoci tradicional en la seva tercera generació
Carles Pons, expresident del Rotary i de Pimec Joves al territori, agafa les regnes de la botiga de la carretera del Pont de Vilomara, fundada pels seus avis, per «créixer de manera sostinguda però sense perdre l’essència»
Els temps canvien, però la joieria artesana manté les seves pràctiques tradicionals. Al taller de la manresana Pons Joiers això és una evidència. El negoci familiar, nascut els anys seixanta del segle passat, busca actualitzar ara, amb la tercera generació al capdavant, la seva projecció, tot mantenint l’esperit artesanal amb què va veure la llum. Carles Pons (Manresa, 1990) agafa les regnes de l’empresa fundada per l’avi Alonso després de provar sort en sectors diversos, com el de la salut i el de la restauració. Amb el pare, Miquel, a punt de començar a fer passos al costat, Carles Pons ha decidit retornar a casa, en l’ofici en què s’havia format de jovenet, i donar una nova vida a un negoci que es proposa «créixer de manera sostinguda però sense perdre l’essència».
Pons Joiers està ubicat des del 1981 al número 70 de la carretera del Pont de Vilomara. Primer, al segon pis de l’edifici, on havien viscut els avis; des del 1996, al primer pis de la finca familiar, on des d’aleshores ha estat obert al públic, sense aparadors, ni webs, ni retolació al carrer, funcionant per la reputació adquirida i pel boca-orella. Tota una extravagància, avui. Per això des que està comandant el negoci, fa un any, Carles Pons ha retolat l’establiment i li ha obert canals a internet per donar-se a conèixer a un públic més ampli.
Els avis, Alonso Pons i Sole Jándula, amb orígens a Jaen, van obrir-se camí en una foneria, ell, i a la Fàbrica Nova, ella, però complementaven el seu jornal amb la venda a domicili de joies fabricades per tercers. Comercials de joieria de porta a porta. Fins que, veient que el negoci era bo, van decidir obrir el seu propi establiment. El matrimoni es va donar a conèixer entre la clientela finançant peces de joieria als veïns del barri.
El fill de l’Alonso i la Solé, Miquel Pons, va iniciar-se en l’ofici de joier als 14 anys, aprenent de veterans de Manresa com Joan Garcia i Emili Lanza. Més endavant, amb la seva esposa, Marci Viñeglas, van posar en marxa el taller i la botiga de la qual també ha estat un pilar fonamental el cosi d’en Miquel, Miquel Ángel Izquierdo. Amb el temps, l’oferta de Pons Joiers s’ha centrat en la creació pròpia, que ja suposa el 80% del negoci. Sobretot de peces d’or, «regals amb missatge», diu Miquel Pons, que continua al taller elaborant peces úniques.
Des de fa dos anys, el seu fill Carles s’ha implicat en un ofici que va aprendre de petit. Però ha calgut una llarga marrada per retornar al punt d’inici. Als vint anys volia fer-se un lloc al sector sanitari. Opositar per treballar en emergències, explica. Amb inquietuds empresarials i i nteressat també en el màrqueting, recorda, amb només 22 anys va fundar el seu propi negoci, Reanima, dedicat a comercialitzar desfibriladors al sector públic i privat, una empresa que va acabar venent a una filial de Mútuacat. Vinculat a entitats com Pimec (va ser president de la secció jove al territori), la Cambra de Comerç de Manresa i el Rotary Manresa, que va presidir, també va posar en marxa l’estiu del 2024 el Wine Glaç juntament amb Guillem Vilà, un negoci que, un any i mig després, traspassaven al Grup Casablanca per «les dificultats per compaginar els nostres negocis, perquè la restauració exigeix molta presència i dedicació».
Davant la possibilitat de donar continuïtat al negoci familiar, Carles Pons diu que no s’ho va rumiar gaire. «Volia recuperar el que havia après de petit, però fent-ho amb una visió empresarial i amb el repte d’actualitzar el negoci», explica. En l’últim any, ha posat en marxa obres de reforma a la joieria, ha donat visibilitat a l’establiment a les xarxes socials i ha aconseguit negociar un espai de pàrquing per als clients. Ara vol impulsar una nova línia de venda de rellotges de marca de segona mà.
«El primer que hem de fer és guanyar notorietat, posar en valor el fet de tenir un taller propi, l’artesania, el treball a mà», apunta. Perquè l’objectiu, insisteix, és «créixer de manera sostinguda i sense perdre l’essència, perquè el que ens defineix és la tradició, el compromís amb els clients i el respecte per l’ofici».
