La Cambra de Manresa vesteix de gala la Fàbrica Nova en obres per celebrar els seus 120 anys
L'entitat cameral lliura els seus premis, enguany en format extraordinari, a Forn de Cabrianes, Araymond Tecniacero, Fundació Ampans, AMT Studio, Assegurances Santasusana i UPC Manresa davant la presència del ministre Jordi Hereu
Personalitats d'excepció, tres-cents convidats i un marc industrial de camí al seu renaixement com una peça clau de futur de la Manresa del coneixement. Aquests han estat els ingredients amb què la Cambra de Comerç de Manresa està cuinant aquest vespre una de les nits grans de la seva història, de la qual avui se celebraven els 120 anys. La Fàbrica Nova obria les portes per primera vegada des del 1989 a una activitat no vinculada a la seva transformació arquitectònica. I ho feia en l'any en què celebra justament el seu centenari. Un altre element que ha arrodonit una vetllada memorable.
La Cambra lliura avui els seus premis, que reconeixen l'esforç empresarial i l'arrelament al territori. Només que en aquesta edició dels guardons nascuts el 2000 i recuperats el 2019 després d'onze anys de no celebrar-se els reconeixements volien ser extraordinaris. Es lliurenpremis a empreses que o bé celebren enguany dates molt significatives (com els 100 anys d'Assegurances Santasusana -premi Especial-) o bé una trajectòria reconeguda arreu del país (Forn de Cabrianes -premi Comerç, Turisme i Serveis- que a finals d'any rebia el Premi Nacional de Comerç) o bé per la implicació molt significativa amb el territori (cas de Fundació Ampans -premi Urbanisme i Territori-, l'UPC -premi Especial-, ARaymond Tecniacero -premi Indústria- i AMT Studio -premi Internacionalització-). De fet, ARaymond Tecniacero, Ampans i la UPC ja havien estat distingides en anteriors edicions dels guardons camerals.
La vesprada serveix per reforçar l'autoestima empresarial local, posant d'exemple algunes de les moltes iniciatives reeixides del territori i alhora descobrint les possibilitats escèniques d'un espai encara en construcció però pel qual la ciutat, amb el seu alcalde, Marc Aloy, al capdavant, es deleix des de fa temps. La Fàbrica Nova, que ha d'acollir en el futur la UPC en un intercanvi d'actius amb l'Ajuntament, propietari de l'antic complex tèxtil, que rebrà a canvi les instal·lacions actuals de la universitat politècnica a l'avinguda de les Bases, mostra aquesta tarda les seves possibilitats molt més enllà de l'objectiu al qual està destinada. Si la remodelació està concebuda perquè impulsi la recerca i la tranferència tecnològica, avui s'exhibeix com un nou espai cívic que pot dotar de vida social un sector de la ciutat allunyat del centre històric i del nou centre de la ciutat.
L'acte, conduït per la periodista Cristina Riba, ha comptat amb una glossa dels 120 anys d'història de la Cambra a càrrec de l'escriptor manresà Genís Sinca, i amb tocs d'humor a càrrec de l'actor Pep Plaza (o Joan Gaspart o Ferran Adrià).
Els torns dels parlaments els ha obert la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, ha insistit que aquest és "el primer tast del que serà la Fàbrica Nova", un projecte en el qual la Cambra ha estat dels del primer moment, ha insistit la presidenta. Gratacòs ha recordat les iniciatives en què està immersa l'entitat enguany, en els acompanyaments, les missions comercials i la seva tasca de lobby, especialment en la reivindicació d'infraestructures. Projectes, en definitiva, "que fan avançar de veritat el territori", ha dit Gratacòs.
La presidenta ha apuntat que "el Bages creix, però encara té un atur per sobre de la mitjana catalana, i el seu PIB per habitant hi està per sota. Creixem, però el que ens hem de preguntar és quin valor generem. Aquest és el repte", ha dit.
Gratacòs ha insistit que les empreses "necessiten persones qualificades i compromeses. Necessitem atraure i retenir talent". Un objectiu en el qual és clau disposar d'unes infraestructures adequades. En aques sentit, ha dit que "el descoblament de la C-55 és un pas necessari, però insuficient", en referència a les mancances ferroviàries. "Les cambres sóm utils quan passem de la reivindicació a l'acció", ha continuat Gratacòs, que ha reivindicat la imminent llei de Cambres "per desenvolupar amb garanties la nostra missió històrica". "Les cambres no son estructures de passat, sinó eines d'un futur que també representent les empreses que avui premiem, que innoven, arrisquen i generen valor. I fent-ho des del Bages com a segell d'identitat", ha conclòs la presidenta de l'ens.
A hores d'ara, la gala continua entre les parets consolidades però encara nues de l'històric edifici industrial manresà.
