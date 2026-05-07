Entrevista | Sílvia Gratacòs Presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa
"La Fàbrica Nova és un projecte que la Cambra ha acompanyat des de l’inici"
L'entitat cameral viu aquest vespre una jornada especial, amb la celebració dels 120 anys, el lliurament d'uns Premis Cambra extraordinaris i la presència del ministre Jordi Hereu. I tot plegat, a la nova Fàbrica Nova, encara en obres, que acull així el seu primer gran esdeveniment ciutadà
Avui la Cambra viu una triple festa: lliura els seus premis, celebra els 120 anys i estrena la Fàbrica Nova per a un esdeveniment. Nervis?
És que és tot un un repte. Primer, per la importància dels 120 anys de la institució. Tot i que de vegades ens sembla que la seva continuïtat podria ser dubtosa, perquè sovint els teixits empresarials són molt més dinàmics que la pròpia institució, avui posem en valor que la Càmbra durant tot aquest temps ha seguit tenint un paper de cohesionadora del teixit empresarial a la demarcació, Avui celebrem aquesta continuïtat en l’activitat, malgrat els trasllats, el canvi de professionals i els relleus a la presidència. Després, és un gran dia pel lliurament dels premis, que es van recuperar en l’últim any de president de Pere Casals, i tot i que no siguin uns premis de periodicitat anual, perquè ens suposen una inversió econòmica important econòmica, és un dia important per a nosaltres. D’altra banda, des del Comitè Executiu teníem molt clar que volíem celebrar els 120 anys en un lloc emblemàtic, i la Fàbrica Nova és un projecte que la Cambra ha acompanyat des de l’inici. Vam intentar fer de tractor perquè l’edifici fos adquirit per l'Ajuntament i després perquè la UPC assumís el compromís de posar-hi els seus estudis universitaris. La Cambra sempre ha estat en el projecte, hem mantingut moltes converses amb l’alcalde sobre la idoneïtat de fer aquest pas, també amb la UPC, que, malgrat els canvis de rectorat i de la direcció de l’EPSEM, sempre ha tingut una visió molt clara del projecte. Per això hi fem la celebració. La Fàbrica Nova encara és un espai precari. S'ha fet la teulada, una part molt important de tancaments, de finestres, però avui encara hi haurà la tanca perimetral. Tenim una gran sort que l'UTE, Constructora d’Aro i Cots i Claret, és del territori, i a més a més formen part del plenari de la Cambra. Per això tothom, l’Ajuntament, que n’és el propietari, el primer, ens ho ha posat molt fàcil.
Els premis són extraordinaris enguany, oi?
Sí. Hem intentat que aquest any algunes empreses repeteixin premi d'edicions anteriors, com ARaymond Tecniacero, Ampans i la UPC. I reconeixem empreses que al llarg del temps han tingut trajectòries molt arrelades al territori o que enguany fan celebracions rellevants. El Forn de Cabrianes l'any passat va ser Premi Comerç de la Generalitat de Catalunya, Santasusana celebra el seu centenari. A més, ARaymond Tecniacero ha fet una aposta per mantenir la producció al Bages, tot i ser un multinacional al Bages; Ampans amb l’edifici de la Parada genera un abans i un després en aquell entorn de la ciutat; AMT, és un dissenyador manresà, amb un projecte molt petit, però que ven online a tots els països europeus; i a la UPC reconeixemen l’esforç d’apostar per Manresa i la Catalunya Central amb el trasllat a un entorn que ha de ser un pol d'innovació i de tecnologia, i on també es traslladarà el Centre de Formació Pràctica, que ajuda a la formació de per vida de les persones.
Com serà l’acte d’aquest vespre?
Volem que sigui molt dinàmic. El conduïrà la periodista de TV3 Cristina Arribas i també hi haurà algunes pinzellades d’humor amb l’actor Pep Plaza. La glossa dels 120 anys la farà l’escriptor Genís Sinca.
Vestiran de gala un espai en obres
Sí, hi haurà unes 300 persones, i farem un sopar a peu dret. La inversió que hi fa la Cambra és important, perquè ha de ser un acte molt lluït. Ens acompanyaran el ministre Jordi Hereu, el conseller Miquel Sàmper, l’alcalde Marc Aloy i el president de la Cámara de España, José Luis Bonet. Segurament a l'Ajuntament li hauria agradat ser el primer en organitzar-hi un esdeveniment, però els tempos són els que són, i el consistori està content que siguem nosaltres. Al capdavall, 120 anys són molts anys.
Què suposa aquesta celebració per a la presidenta de l’entitat?
Seran els meus últims Premis Càmbra, i per a mi serà el colofó al meu pas per la Cambra. L'any que ve hi ha eleccions i jo no m’hi puc tornar a presentar, perquè la presidència està restringida a dos mandats.
Quan seran les eleccions a la Cambra?
Crec que seran més aviat cap al setembre, perquè al maig hi ha eleccions municipals i no es voldran barrejar les coses.
Deixen el llistó molt alt per a la celebració dels 125 anys, una xifra encara més rodona?
Els ho posem difícil, però estic convençuda que serà un gran aniversari. Potser la Fàbrica Nova ja està acabada, i estaria bé, tal vegada, fer-ho allà. Però també tenim molta comarca, i es podria fer fora de Manresa.
