El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
Del 19 al 23 de maig s'organitzaran sopars amb espectacle per fer un tastet de l'oferta del local, que ara dirigeixen els responsables de La Pineda i del restaurant del Kursaal
A finals del passat mes de febrer, l'històric bar Globus del carrer Fonollar de Manresa tancava portes després d'una trajectòria de 45 anys. El 19 de maig tornarà a obrir, amb un profund rentat de cara (amb nova cuina i serveis), però conservant l'essència del que ha estat un dels locals més emblemàtics de la ciutat des de la seva inauguració el 1981. I ho farà també amb una nova gestió, ara a càrrec de la societat Kurdesal, que formen una vintena de manresans, clients de La Pineda de la prolongació del Guimerà en la seva joventut i que des de fa gairebé dues dècades impulsen negocis de restauració a la capital del Bages.
El renovat Globus manté tots els elements que l'han fet singular: l'escenari, el terra de tauler d'escacs i la barra coberta, però també la carta, que mantindrà l'oferta de taules de formatge i d'embotits, amanides, truites i creps. I fins i tot les tisanes (sangries de cava) per acompanyar els sopars. No hi faltarà cap element dels que han donat identitat al Globus, com el jardí, ara desbrossat i ordenat, i amb una barra per agilitzar el servei, ni tampoc una programació d'activitats culturals. Perquè el Globus, diuen els seus nous responsables, "ha estat i serà molt més que un restaurant".
Per fer-se una idea del que vol ser el renovat Globus, del dia 19 al 23 de maig es faran cinc preinauguracions en què es podrà sopar (en taules de quatre o vuit persones) i assistir a espectacles en directe. Hi haurà vins del territori, cerveses artesanes, la gastronomia habitual del local i actuacions del Màgic Pol i del nou projecte de Natxo Tarrés i Roger Farré, Humana Sound System (dimarts, 19); el poeta i rapsode Josep Pedrals i la monologuista navarclina Xènia Sellarès (dimecres, 20); la DJ Maria Gonfaus (dijous, 21, en una nit dedicada als formatges); la DJ PONTTI i Els Convidats (divendres, 22); i el DJ Kevin Leal i Paula Jim (dissabte, 23). Tot plegat amanit amb sorpreses, avancen els gestors del local. La intenció és que passin pel Globus cadascun d'aquests cinc vespres (les preinauguracions començaran a les 20h) entre vuitanta i cent persones. Per assistir al que els seus promotors qualifiquen d'"esdeveniment de ciutat", cal comprar a l'avançada els tiquets en aquest enllaç, on es pot consultar la programació completa d'aquests cinc dies.
Després d'aquestes presentacions, el Globus obrirà la setmana següent (encara amb data per decidir), en horari de 19 a 24h cada dia de la setmana. A l'estiu probablement també obrirà als migdies de divendres a diumenge.
El renovat local vol ser el que ja era, però adaptat als temps. Amb servei de pàrquing per a una quinzena de places, per exemple. "Volem que el servei sigui àgil i amable, però mantenint l'atmosfera de sempre", diuen Robert Gonfaus i Jordi Ruiz, dos dels socis de Kurdesal. "Ser més eficients, però sense perdre la màgia que ens va enamorar a tots", ho resumeix Gonfaus.
El Globus és el tercer projecte que posa en marxa la societat Kurdesal. Integrada per una vintena d'amics, el 2007 es van estrenar assumint el traspàs de La Pineda del Guimerà, el local que els havia unit en l'adolescència. Dos anys després, agafaven la concessió del restaurant del teatre Kursaal i el 2022 obrien una nova La Pineda (l'original de Guimerà havia tancat el 2014) al local que havia ocupat el Sivins. El col·lectiu, professionals dels més diversos sectors, mantenen la societat mercantil, asseguren, per "contribuir al fet que a Manresa passin coses", més que no pas per una expectativa de negoci. L'únic professional de la restauració de la societat, Jordi Ruiz, és qui gestiona l'equip de prop de cinquanta persones (sis de les quals s'hi incorporen ara per al Globus) que fa funcionar els tres locals. "Si no hagués estat el Globus, no hauríem agafat cap altre establiment", assegura Gonfaus.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana