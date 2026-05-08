Manresa destina 100.000 euros a la contractar persones en atur
El programa d’ajudes de ProManresa ofereix fins a 5.000 euros per cada nou contracte indefinit per reactivar l’ocupació local
L’Ajuntament de Manresa, a través de ProManresa, ha presentat una nova línia d’ajudes econòmiques amb l’objectiu de fomentar l’estabilitat laboral i reactivar l’economia local. Amb una dotació total de 100.000 euros, el consistori busca incentivar les empreses del territori perquè contractin de manera indefinida persones en situació d’atur que hagin millorat la seva ocupabilitat mitjançant la formació.
El programa preveu ajuts directes de fins a 5.000 euros per contracte en el cas de jornades completes. Per adaptar-se a les necessitats del teixit empresarial, també es permet la subvenció de contractes amb una jornada mínima del 50%, amb l’import proporcional corresponent. Cada empresa podrà sol·licitar un màxim de dues ajudes, assegurant així un repartiment entre els diferents agents econòmics.
Per accedir a aquestes ajudes, és indispensable que el contracte sigui indefinit al 100% des de l’inici de la relació laboral, segons explica l’Ajuntament. El programa s’adreça a la contractació de persones en situació d’atur que hagin cursat més de 20 hores de formació ocupacional al Bages entre el 2022 i el 2027. L’oferta s’ha de gestionar exclusivament a través de ProManresa, que s’encarregarà de seleccionar els perfils que millor s’ajustin a les necessitats de l’empresa. Una de les novetats d’aquest programa és el pagament per avançat. Un cop resolta favorablement la sol·licitud, l’empresa rebrà la totalitat de l’ajut abans de la justificació final de la despesa.
El període de presentació de sol·licituds ja és obert i es poden presentar de forma telemàtica fins al 31 de maig de 2027 a través del següent enllaç. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, una vegada realitzades les verificacions oportunes i fins a exhaurir la dotació pressupostària.
