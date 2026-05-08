El nombre de contractes de lloguer signats a Manresa es redueix l'11,3% en un any
Segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al preu a la capital del Bages va créixer el 5,77% i es va situar l'any passat, de mitjana, en els 584,65 euros
La capital del Bages va veure com el 2025, en relació al 2024, es reduïa el nombre de contractes signats a la ciutat de l'11,30%, segons les dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aíxí, si al llarg del 2024 es van formalitzar 1.655 contractes, en el conjunt del 2025 la xifra es va reduir fins als 1.468.
El trimestre més actiu de l'any passat va ser el primer, amb 480 signatures, seguit del tercer, en què se'n van formalitzar 413. A l'últim trimestre de l'any se'n van tancar 399, segons les dades de què disposa l'agència pública catalana, que extreu les dades de l'explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL.
Quant al preu, l'evolució va ser positiva, del 5,77%, en passar dels 552,77 euros de mitjana que valia un lloguer el 2024, als 584,65 amb què es va tancar, també de mitjana, l'any passat. Amb tot, el 2025 es va acomiadar amb una rebaixa del preu dels contractes signats durant el darrer trimestre del 8,5% en relació al trimestre anterior, ja que el valor mitjà entre octubre i desembre es va situar a la capital del Bages en 564,72 euros.
D'aquesta manera, la capital del Bages figura entre els cinc municipis de més de 50.000 habitants on més es va incrementar el preu del lloguer l'any passat en relació a l'anterior, just per darrere de Badalona (9,21%), Cerdanyola del Vallès (6,77%), Girona (6,41%) i Vilanova i la Geltrú (6,25%). El preu va augmentar en la majoria de les ciutats grans catalanes, i només va caure a Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Reus, Barcelona i Sant Cugat del Vallès.
Amb tot, Manresa és la tercera ciutat d'aquest grup de poblacions on el preu del lloguer mitjà durant l'any passat va ser més econòmic. Només Reus (576, 27 euros) i Lleida (578,84) van presentar xifres més baixes en el mercat de lloguer, segons l'agència de la Generalitat. El preu més elevat entre aqeustes ciutats el va registrar Sant Cugat del Vallès, amb 1.427, 23 euros. Castelldefels (1.139,01 euros de mitjana) i Barcelona (1.134,61) van ser els altres municipis amb lloguers mitjans per sobre dels 1.000 euros.
Quant a l'activitat en aquest mercat, Manresa es va situar en una franja intermitja en el conjunt de les ciutats mitjanes del país, amb una caiguda dels contractes similar a la de Girona (-11,36%) i Granollers (-11,74%). De fet, entre les ciutats grans, només es va incrementar el nombre de contractes signats al Prat de Llobregat, Castelldefels, Mataró i Cerdanyola del Vallès. A Santa Coloma de Gramenet va ser on més va caure, el 20,23%, entre les ciutats grans de Catalunya.
