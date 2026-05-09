Renfe comença la construcció del nou taller de manteniment de Rodalies a Manresa
El futur taller, amb un pressupost de 40 milions d’euros, està previst que entri en servei el 2029
Regió7/ Gemma Sánchez Bonel
Renfe ha iniciat un ambiciós pla d’inversions per modernitzar i ampliar la xarxa de tallers de manteniment de Rodalies, amb una inversió global de 163,7 milions d’euros fins al 2030. Entre totes les actuacions previstes, destaca especialment el nou taller projectat a Manresa.
El futur taller de Manresa, amb un pressupost de 40 milions d’euros, es construirà sobre la base logística d’Adif i està previst que entri en servei l’any 2029. Les instal·lacions disposaran de sis vies de reparació, cosa que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat de manteniment de trens a la zona central de Catalunya.
Aquest nou equipament suposa un pas important després de gairebé 50 anys sense la creació de nous tallers ferroviaris a la xarxa de Rodalies. A més, contribuirà a descongestionar altres centres existents i a millorar la rapidesa en les tasques de revisió i reparació dels combois.
El projecte de Manresa forma part d’un pla més ampli que inclou nous tallers a Sant Celoni i Granollers, així com la modernització d’instal·lacions ja existents com les de Vilanova i la Geltrú o Ripoll. Tot plegat permetrà passar de tenir capacitat per reparar 22 trens simultàniament a disposar de fins a 51 vies de manteniment.
Tallers a totes les línies de Rodalies
Fonts de Renfe destaquen que la reforma de les naus actuals i la construcció de nous equipaments de reparació permet aproximar-se a l'objectiu de disposar de tallers a totes les línies de Rodalies. La firma recorda que el mapa de tallers es completa amb Mataró, Montcada i Reixac i Cornellà de Llobregat. Segons la companyia, poder arribar a totes les línies és un element que, sumat a una capacitat més gran, permetrà agilitzar els processos de manteniment i reparació.
Des de Renfe asseguren que aproximadament entre un 10 i un 15% de tota la flota de trens està als tallers, si bé garanteixen i subratllen que això no afecta l'operativa del servei. Asseguren que la programació de cada dia es fa amb la certesa que hi ha prou trens per prestar el servei previst i que es reserva un 5% addicional per activar-lo si hi ha una avaria.
A part de les inversions anunciades, la companyia també projecta noves instal·lacions a Mataró, Blanes, Sant Vicenç de Calders i Sant Feliu de Buixalleu. Estima que hi destinarà 150 milions d'euros, a unes obres que es podrien incorporar al calendari fins el 2030, si bé els responsables de Renfe a Catalunya eviten concretar-ho i ressalten que són projectes en fase d'estudi.
