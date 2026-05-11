La CNMV multa Piqué i José Elías per informació privilegiada en l’oferta per comprar una empresa de salut
La sanció per al propietari d’Audax Renovables, que va subministrar la informació, és de 100.000 euros, mentre que per a l’exfutbolista del Barça és de 200.000 euros
EP
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multat l’exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, i l’empresari José Elías per informació privilegiada sobre l’oferta d’Atrys Health per comprar Aspy, tal com ha publicat el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dilluns.
Segons una resolució del 22 d’abril de l’organisme supervisor, es tracta d’infraccions tipificades com a “molt greus”, motiu pel qual Piqué ha estat sancionat amb 200.000 euros, mentre que el fundador d’Audax Renovables ha estat multat amb un import de 100.000 euros.
En concret, Francisco José Elías Navarro ha estat sancionat per la “comunicació il·lícita” a Gerard Piqué Bernabéu d’informació privilegiada relativa a l’inici de converses sobre l’oferta d’Atrys Health per adquirir Aspy Global Services.
Per la seva banda, Piqué ha estat sancionat per l’adquisició de 104.166 accions d’Aspy Global Services mentre estava en possessió d’informació privilegiada rebuda de José Elías, relativa a l’inici de converses sobre l’oferta d’Atrys Health. L'exjugador hauria obtingut un benefici econòmic amb la venda d’aquestes accions el dia 27 de gener del 2021.
Per últim, el BOE indica que la resolució que imposa les sancions només ha culminat en via administrativa i que, per tant, són susceptibles de revisió jurisdiccional per la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien