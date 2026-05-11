Mercat laboral
Nissan acomiadarà 211 treballadors dels seus centres auxiliars de Catalunya
La firma japonesa confirma l’abast de la reestructuració, després de tenir dues setmanes en suspens la plantilla de Zona Franca i el Prat de Llobregat
Gabriel Ubieto
Nissan acomiadarà 211 treballadors dels seus centres auxiliars ubicats a Catalunya. La firma automobilística d’origen japonès ocupa fins ara 569 treballadors, entre les seves tres plantes, una ubicada a la Zona Franca i dos al Prat de Llobregat. Així que la retallada de personal pot cobrar-se un 37% dels efectius. Els acomiadaments s’emmarquen en la reestructuració global que va confirmar la setmana passada per a la divisió europea i que es traduirà en 900 cessaments.
D’aquests, 211 seran de treballadors catalans, segons expliquen fonts sindicals consultades. Concretament, 101 a la Zona Franca i 110 al Prat. Representants de la direcció i dels sindicats començaran a negociar les sortides el dijous 14 de maig, amb la mediació del Departament de Treball.
Nissan s’està retirant a poc a poc d’Europa, un mercat en el qual cada vegada té més presència i en el qual ha decidit estalviar costos. L’estratègia no és nova i ja el 2020, just a l’inici de la pandèmia de la covid, la corporació va decidir deixar de produir en terres catalanes i tancar les seves factories de Zona Franca, Sant Andreu i Montcada i Reixac.
Un procés traumàtic que va posar fi a dècades d’història de l’automobilisme català i que es va cobrar més de 2.500 llocs de treball directes. Ara Nissan decideix fer un pas més i accentuar la seva desinversió a costa dels treballadors dels centres auxiliars que encara manté a Catalunya.
Concretament, l’empresa d’origen nipó té un centre de recanvis al Prat de Llobregat, on treballen 122 persones, un centre tècnic de Zona Franca, on operen 383 treballadors, i un altre centre auxiliar al Prat, amb una plantilla de 64 persones. No està clar encara que els tres centres continuïn i l’empresa està pendent d’acabar de negociar amb els sindicats si tanca la planta del Prat o no.
Arrenquen les negociacions
La direcció de Nissan ha citat aquest dilluns al migdia la representació legal dels treballadors a la seu del bufet d’advocats Garrigues, que els portarà l’expedient de regulació d’ocupació (ero), per comunicar-los l’abast de la retallada i entregar-los la documentació per iniciar formalment el període de consultes.
Les parts tenen ara un termini de 30 dies, és a dir, fins a mitjans de juny, per mirar d’arribar a un acord. Si bé el còmput d’aquells 30 dies ja està generant polèmica entre les parts. «Els sindicats hem manifestat la nostra negativa a reconèixer l’inici del període de consultes per defectes de procediment formal en les comunicacions prèvies de l’empresa», han traslladat les centrals en un comunicat conjunt.
Des de fa diverses setmanes que el nerviosisme i la preocupació s’escampen pels centres catalans de Nissan, davant la perspectiva d’una retallada de personal que va provocar fins i tot un conat de vaga per exigir informació sobre això.
Nissan ha anat detallant per fascicles l’afectació del seu expedient i ara els sindicats hauran de mirar de rebaixar l’afectació de la retallada, que l’empresa ha justificat per causes econòmiques, organitzatives i productives. Fonts consultades de la companyia obren la porta a rebaixar la xifra inicial d’aquests 211 cessaments que han plantejat d’inici.
Nissan no és l’única firma industrial que està negociant actualment un expedient de regulació d’ocupació. Firmes de referència com Ficosa o Nestlé també tenen registrats acomiadaments col·lectius que poden acabar cobrant-se, entre tots, centenars de cessaments a les seves fàbriques catalanes.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien