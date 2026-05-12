Accés a l’habitatge
Avals públics per a hipoteques de joves
A Espanya hi ha diferents programes d’avals públics que faciliten l’accés a l’habitatge a joves amb estabilitat econòmica, però sense estalvi suficient per afrontar l’entrada d’una hipoteca.
El mercat immobiliari espanyol acumula un dèficit de 730.000 habitatges davant del creixement poblacional.
Cinc factors clau que has de conèixer abans de contractar una hipoteca el 2026.
Les hipoteques no s’entenen sense l’estalvi, fonamental per accedir a un crèdit hipotecari i convertit en un obstacle per a joves menors de 35 anys, especialment acusat a les grans ciutats i a les zones turístiques. Segons es desprèn d’una enquesta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB) a l’àrea de Barcelona, una de les més tensionades d’Espanya, un 69,9% de les persones es decanten pel lloguer a causa de la impossibilitat d’assumir l’entrada d’una hipoteca, tot i que sí que podrien fer front a les quotes mensuals si hi poguessin accedir.
Per reduir aquesta barrera que impedeix l’accés a l’habitatge, una qüestió estructural a Espanya, hi ha diferents programes d’avals públics que permeten a les entitats financeres concedir hipoteques amb un nivell de finançament superior a l’habitual, facilitant l’accés al primer habitatge habitual a joves que, malgrat ser solvents, no disposen de l’estalvi suficient per afrontar l’entrada d’una hipoteca.
Línia d’avals ICO
«Algú que vulgui accedir a l’habitatge necessita tenir estalviat un 30% del valor de l’habitatge que desitgi comprar. I això, per a molts joves, ja és un problema», exposa Ramon Faura, director de Proposta de Valor de Banca Retail de CaixaBank, que assenyala que «troben feina tard i fins que no poden constituir una base d’estalvi no es poden independitzar». El principal instrument a Espanya per facilitar el primer habitatge és la Línia estatal d’avals gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), els avals ICO, que permeten finançar fins al 100% del valor de l’immoble mitjançant un aval públic gratuït que dura els 10 primers anys del préstec.
Aquest aval elimina la necessitat de tenir un 20% o 25% estalviat (els avals públics no eliminen les despeses de compravenda), un alleujament financer sense el qual per a molts seria impossible hipotecar-se i que, segons dades de la Unió de Crèdits Immobiliaris (UCI), el 70% dels espanyols desconeixia el 2025 tot i que la iniciativa va ser llançada el novembre de 2024 pel Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana i que ja ha avalat més de 8.500 operacions fins al 31 d’octubre de 2025.
Per accedir a aquesta cobertura, que pot arribar fins al 25% si l’habitatge compta amb una qualificació energètica D o superior, els beneficiaris han de tenir menys de 35 anys o, alternativament, tenir fills menors a càrrec. Els ingressos anuals no han de superar els 37.800 euros en el cas d’un comprador individual i els 75.600 euros anuals en cas de dos compradors. Ha de ser el primer habitatge que adquireixen i ha de ser la seva residència habitual. El preu màxim de l’habitatge està establert per comunitat autònoma (per exemple, Madrid 325.000 euros, Catalunya 300.000 euros, Andalusia 225.000 euros, Comunitat Valenciana 250.000 euros).
Préstecs ICF i altres programes
En paral·lel, diverses comunitats autònomes han desenvolupat programes propis de garanties públiques per a la compra del primer habitatge, amb dissenys i requisits diferents. Cal destacar, per pionera en el conjunt de l’Estat, els préstecs ICF Habitatge Emancipació de la Generalitat de Catalunya, que al gener d’aquest any ja havien facilitat la compra de 426 habitatges. Aquests avals, que mantenen el mateix límit d’edat que l’ICO, no estableixen un preu màxim per a l’habitatge i els ingressos màxims arriben fins a uns 83.400 euros anuals per a una persona.
A diferència d’altres préstecs, en aquest cas el banc concedeix la hipoteca al 80% i el mateix Institut Català de Finances (ICF) atorga un altre préstec sense interessos pel 20% restant, que s’activa quan s’acaba de pagar el primer préstec, al cap de 30 anys. A més, aquest habitatge sota hipoteca passa a formar part del parc d’habitatge de protecció oficial, cosa que assegura de cara al futur un parc d’habitatge no subjecte a les volatilitats del mercat.
«És un disseny molt encertat, ja que permet solucionar una fallada de mercat, que els joves no tenen prou estalvi per accedir a l’habitatge i, alhora, durant uns anys no el pots vendre i després, en cas que l’hagis de vendre, no augmenta el valor per sobre de l’IPC. És una molt bona mesura per no escalfar el mercat en excés i afegir més demanda, està tenint molt bona acollida».
Diverses comunitats autònomes, a més de Catalunya, també han llançat els seus propis programes, tots ells incompatibles amb el programa estatal: Andalusia, Balears, Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia i Comunitat Valenciana. Aquests programes varien lleugerament els requisits exigits, però tenen un funcionament similar. A la Comunitat de Madrid i Andalusia, el límit d’edat s’eleva fins als 40 anys, no s’exigeixen ingressos màxims i el preu de l’habitatge és una mica superior. A València, l’edat s’allarga fins als 45 anys i tampoc s’exigeix límit d’ingressos màxims.
