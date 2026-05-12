El cooperativisme agrari del Bages s’alia per sumar esforços
Una desena de cooperatives del sector a la comarca signen un conveni per impulsar un treball en xarxa i transversal
El Celler Cooperatiu d’Artés ha acollit aquest dimarts al matí la signatura d’un conveni marc entre una desena de cooperatives bagenques agràries i de servei que ha d’impulsar la col·laboració entre aquestes entitats cap a un nou model de funcionament al sector local. La trobada, que ha aplegat una trentena de persones d’Agropecuària Catalana, UMAC Cooperativa del Camp, Cooperativa de Salelles, Agropecuària de Rajadell, Celler Cooperatiu d’Artés, L’Agrícola, Agrícola i Ramadera de Santpedor, Bages Oli Coop, Cooperativa de Petits Productors d’Ous Ecològics de Catalunya i Les Mandongueres, ha estat celebrada com una molt bona notícia, tant pels representants de les cooperatives com pel director general d’Econonomia Social i Cooperativisme de la Generalitat, el bagenc David Bonvehí.
Les cooperatives signants sumen un miler d’associats i tenen una estructura laboral de 130 persones. Entre totes facturen 197 milions d’euros, gairebé el 90% dels quals, però, els aporta la santfruitosenca Agrocat, una de les cooperatives del sector de referència a Catalunya i a l’Estat. L’objectiu del conveni, que hauria d’anar evolucionant cap a una cooperació intensa i transversal, es proposa d’inici coordinar i executar actuacions en l’àmbit dels serveis tècnics agraris, com poden ser l’assessorament agronòmic, la planificació i seguiment de cultiu i la gestió d’explotacions. També pretén promoure la venda de proximitat mitjançant la participació de cooperatives de consumidors i usuaris, la posada en valor del patrimoni agrari i l’impuls d’actuacions per reforçar la cohesió comunitària. A més, contempla analitzar instruments de finançaments conjunts. En definitiva, diu el text de l’acord signat, «posar les bases de col·laboració necessàries per a l’anàlisi, definició i eventual desenvolupament futur d’actuacions conjuntes».
L’acte celebrat a Artés ha comptat amb la presència de David Bonvehí; Josep Yerga, responsable de gestió d’operacions d’Agrocat (la cooperativa impulsora del conveni); i Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries, una entitat que aplega 196 cooperatives, té 35.000 socis i factura 2.100 milions d’euros. L’acte l'ha obert l’alcalde d’Artés, Enric Forcada.
Yerga ha insistit en la necessitat d’afrontar de manera conjunta les problemàtiques i els interessos comuns de les cooperatives, que, ha recordat, «posem al centre les persones». Qüestions com la inflació, el canvi climàtic, els reptes tecnològics i les crisis geopolítiques són el marc en què cal cooperar, ha dit Yerga, sobretot en tres eixos: l’activitat agrària, el disseny de serveis i la valorització patrimonial i territorial.
Ramon Sarroca ha insistit en presentar el cooperativisme com a «solució» en un entorn canviant i inestable, i alhora ha destacat l’«intercooperativisme» com a escenari per impulsar el recorregut del sector en una escala transversal i enxarxada. En aquest sentit, ha recordat que la confederació de federacions de cooperatives (que agrupa entitats de sectors com el treball, el consum, l’agrari i ramader, l’ensenyament i l’habitatge) agrupa ja 3.700 cooperatives.
Bonvehí, per la seva banda, ha instat a «reafirmar» el cooperativisme bagenc com a actor social, polític i econòmic del territori, a generar vincles amb les entitats de promoció del consum responsable i a impulsar el potencial cultural del patrimoni agrari i cooperatiu. Alhora ha insistit al sector en la necessitat de guanyar musculatura per ser més forts en un entorn molt competitiu.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure