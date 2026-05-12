Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat

Cots havia dirigit durant tres dècades el restaurant La Sala de Sallent i havia presidit el gremi d'hostaleria bagenc i la Federació Empresarial de la Catalunya Central.

Salvador Cots, en una imatge del 2016 / Arxiu/Mireia Arso

Carles Blaya

Manresa

Aquest dimarts ha mort als 67 anys Salvador Cots Salat, conegut restaurador bagenc i impulsor del restaurant Casa l'Agulla de Sant Fruitós de Bages. La vetlla es farà aquest dimecres al tanatori Mémora de Manresa de 10 del matí a 1 del migdia, hora en què es farà la cerimònia de comiat a la sala de l'oratori.

Salvador Cots era fill i nét dels Cots de la casa de l'Agulla, al costa de la Sèquia. Tot i que la seva trajectòria estava orientada a fer de pagès, de ben jovenet va entrar d'aprenent al restaurant Aligué i el 1983, als 22 anys, assumia el restaurant La Sala de Sallent, que va ser un dels de més renom a la comarca, i on es van tancar molts negocis. Un restaurant que Cots va dirigir durant tres dècades després d'haver rebut diversos guardons.

Al llarg dels anys va ser president del Gremi d'Hostaleria del Bages i més tard, de la Federació Empresarial de la Catalunya Central. L'últim projecte empresarial i el més personal que va posar en marxa va ser el negoci de restauració ubicat als baixos i el jardí de la casa pairal.

Cots tenia dos fills, Marc i Gerard, i un net, Quim.

