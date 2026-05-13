Amb D de Dona | Montse Gomariz Directiva i nedadora d'elit
«L’alta competició m’ha ajudat a focalitzar-me en uns objectius clars i a no donar res per perdut»
La directiva i nedadora d’elit manresana rebrà el premi Dona Trajectòria Professional a l'esdeveniment 'Amb D de Dona', que tindrà lloc aquest dijous a la Torre Busquet de Manresa, a 2/4 de 7 de la tarda
Premi Trajectòria Professional. Què se sent en rebre aquest reconeixement?
És una sorpresa molt agradable per la valoració de la feina feta durant molts anys, tant esportivament com professionalment. Quan et donen un premi així et fa sentir que fas coses positives vers la lluita de les dones per arribar al nivell on mereixem estar. És un orgull ser una de les dones premiades i poder portar el nom de Manresa arreu del món.
Com a nedadora d’elit, internacional més de 60 vegades, què li ha ensenyat l’alta competició que avui aplica fora de la piscina?
Sobretot valors que aplico també en el meu àmbit professional i personal, com la disciplina, la constància, la resiliència i la força de voluntat. M’ha ajudat a focalitzar-me en uns objectius clars i a no donar res per perdut, a sempre continuar aixecant-me i lluitant.
Va ser la primera presidenta del CN Manresa. Creu que encara hi ha barreres per a les dones en càrrecs directius dins l’esport?
Sí, la gran majoria de dirigents de lligues, clubs, federacions i altres entitats esportives són homes. És veritat que hi comença a haver més dones dins d’aquestes institucions, però no ocupen aquests càrrecs directius. Per exemple, de més de 120 clubs de natació que hi ha a Catalunya, només dos tenen una dona com a presidenta. Penso que encara hi ha molt camí per recórrer en aquest aspecte.
El lideratge femení aporta alguna mirada diferencial en entorns tradicionalment masculinitzats?
Sí, i no només en el món de l’esport, sinó en molts àmbits diferents. Ser una dona directiva dins d’una empresa no és una tasca senzilla, ha comportat un llarg camí, però penso que és molt important perquè s’aporten una sèrie de valors diferents com l’empatia, l’equitat, la igualtat o la col·laboració. Aquests valors no només venen de l’experiència laboral o de la personalitat de cadascú, sinó també del fet de ser dona dins de la societat actual i passada. Crec que és important tenir representació femenina en tots els entorns, no només pels valors i la perspectiva diferent que aporta, sinó també per motivar i esperonar a les dones de les futures generacions.
Nedadora, gestora esportiva, directiva dins l’àmbit de les Finances i dels Recursos Humans i mare de família nombrosa… Com es troba l’equilibri entre l’exigència professional i la vida personal?
Molta organització i no desaprofitar ni un minut del dia a dia. Nedar m’aporta un espai d’equilibri emocional per poder seguir tirant endavant en tots els àmbits. Això sí, la família és el més important per a mi i està per sobre de tot, són qui em donen el suport per poder continuar.
Continua competint com a màster: què la motiva a seguir?
Pensava que tornar a nedar, després d’haver competit i haver estat a l’elit com a absoluta seria una cosa passatgera, però m’ha aportat aquest espai de desconnexió que fa que estigui bé mentalment, físicament i emocionalment. A més, m’ha obert les portes a descobrir aquest esport que tant estimo d’una manera diferent i m’ha permès conèixer gent i un ambient molt sa. Al tornar a competir internacionalment, la primera vegada en aquesta etapa màster a Corea l’any 2019, em vaig poder treure l’espineta de quedar-me a dues centèsimes de poder anar a les Olimpíades a Seül del 1988. Gràcies a aquestes competicions sent màster he tingut l’oportunitat de visitar diversos països molt diferents. Així mateix, cada any em proposo reptes per seguir estant a l’elit mundial de la meva categoria.
