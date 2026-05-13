Brussel·les proposa un bitllet únic per viatjar en tren per tota la Unió Europea
La CE vol que es puguin combinar serveis de diverses empreses, també els transfronterers, en la mateixa reserva
Gerard Escaich Folch (ACN)
La Comissió Europea ha proposat la creació d'un bitllet únic de tren per reserva que inclogui diversos operadors ferroviaris i pugui ser transfronterer. La nova legislació busca "simplificar" el procés de reserva i garantir nous drets pels passatgers de tren. El vicepresident executiu comunitari de Cohesió i Reformes, Raffaele Fitto, ha dit aquest dimecres en roda de premsa que "la simplicitat no s'hauria de reservar només pel sector aeri". "Com més fàcil és moure's per Europa, més reduïm la fragmentació", ha dit. Amb la proposta, els passatgers podran "trobar, comparar i combinar serveis de diversos operadors ferroviaris en una sola transacció" i la plataforma que desitgin. També s'inclouran tots aquells viatges transfronterers.
La proposta busca crear una "experiència més agradable" pels passatgers perquè podran adquirir un únic bitllet per diferents parts del viatge. De fet, des de Brussel·les asseguren que avui en dia, comparar les diferents opcions i identificar les opcions més adients, especialment en trajectes que travessen fronteres, "encara és difícil pels passatgers a la UE".
Fitto ha remarcat que les reserves a l'aviació comercial són molt senzilles perquè "es busca, es compara i es reserva". Ha defensat que el "privilegi" d'aquesta simplicitat també s'hauria de poder viure en el sector ferroviari perquè si hi ha "més oportunitats pels ciutadans", també hi ha una "major connectivitat per a les regions" europees.
Un missatge compartit pel comissari de Transport Sostenible i Turisme, Apostolos Tzitzikostas, que ha dit que, tot i els 200.000 kilòmetres de vies a la zona comunitària, "molts europeus encara troben l'experiència del transport ferroviari complicada".
En el cas que hi hagués un problema i el viatger perdés una de les connexions ferroviàries, els titulars del bitllet gaudiran d'una "total protecció", que inclourà assistència (que contempla brindar menjar o allotjament), desviament de trajecte, reemborsament i compensació.
Tzitzikostas ha explicat, però, que quan s'ofereixin els bitllets, s'hauran d'oferir tenint en compte el "temps mínim de connexió" pel transbord. En el cas que s'arribés tard al següent tren perquè el temps és inferior al necessari, seria el venedor qui hauria de tramitar l'assistència al passatger.
En canvi, si el passatger perd la connexió per un retard en el trajecte anterior, l'operador serà "responsable" de garantir els drets al titular del bitllet.
Una de les crítiques que expliquen des de la Comissió és que "pot ser complicat" reservar diverses etapes dels viatges en tren, sobretot quan hi ha diferents empreses implicades. Els problemes apareixen, majoritàriament, per uns "sistemes de reserves fragmentats".
La directiva estipula que els trajectes dels diferents operadors haurien d'aparèixer en les pàgines web de reserva un any després que entri en vigor.
A la pràctica, ha explicat el comissari de Transport, "si un passatger busca una connexió de tren en una pàgina web d'un operador nacional, també podrà veure les alternatives dels competidors". Ha dit que és important perquè per l'executiu d'Ursula Von der Leyen, "la transparència impulsa la competència".
Si s'aprova la directiva, la Comissió Europea preveu que els trajectes es mostrin de manera "transparent" a les plataformes, siguin dels mateixos operadors o de tercers, és a dir, que estiguin classificats per categories com el preu, horari, o distància, i no per operador. Si és possible, s'hauria de poder incloure informació sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
La proposta de la Comissió, però explica que els operadors considerats pimes, els trajectes turístics o històrics, i els serveis en xarxes independents destinats únicament a l'explotació de serveis ferroviaris urbans o suburbans, no hauran de mostrar els bitllets dels competidors.
Tzitzikostas ha dit que es preveu un increment del 5% dels passatgers a sobre del 5% dels viatgers que ja s'estimaven, només per la facilitat de reservar amb la proposta que ha fet la Comissió aquest dimecres.
La normativa ara haurà de ser avaluada pel Consell Europeu i pel Parlament Europeu i segueix les directrius polítiques que va presentar Von der Leyen durant la seva candidatura a la presidència de la Comissió el 2014.
Tzitzikostas preveu que abans que acabi la legislatura, l'any 2029, ja estigui en vigor. Ha alertat, però, que les negociacions entre les altres institucions europees s'allargaran un o dos anys des de la presentació aquest dimecres.
