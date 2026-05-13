Moure's amb cotxe elèctric per menys de 2 euros els 100 km: així està canviant la mobilitat
El paper de l'assessorament local i el canvi en les rutines de mobilitat permeten un estalvi real en el consum domèstic
El panorama de la mobilitat a Catalunya ha fet un tomb definitiu entre 2025 i 2026. Segons les últimes dades del sector, la venda de vehicles electrificats ha experimentat un creixement històric, superant els registres d'anys anteriors. Aquest canvi de paradigma no respon només a una major consciència ecològica, sinó a una estratègia de supervivència econòmica. Amb el dièsel fregant els 1,89 euros el litre i la benzina per sobre dels 1,56 euros a causa de la inestabilitat per la guerra a l’Iran, el cotxe elèctric s'ha convertit en el refugi financer per a famílies i empreses.
En aquest context, comercialitzadores amb ADN local, com Bassols Energia, amb més d'un segle d'història, estan liderant la transició. La seva aposta passa per oferir solucions com el Pla Mobilitat perquè el salt al vehicle elèctric sigui senzill i rendible. A més, amb una clara vocació de promoure la transició i realitzant actes locals enfocats a aconseguir un bé comú.
Conduir cap a l'estalvi amb el Pla Mobilitat
Durant molt de temps, la por a costos imprevistos i la complexitat de la facturació han estat els grans obstacles per a qui volia fer el pas al vehicle elèctric. Bassols Energia ha aconseguit desbloquejar aquesta situació mitjançant el Pla Mobilitat, una solució que blinda l'usuari davant la inestabilitat dels preus del petroli i el gasoil. Aquesta proposta es fonamenta en quatre eixos estratègics per garantir la màxima tranquil·litat:
- Cost imbatible: recórrer 100 km costa només 2 €, una xifra impossible d'assolir per a qualsevol motor de combustió.
- Càrrega optimitzada: el sistema permet carregar el vehicle a casa, aprofitant els preus més baixos sense haver de modificar les rutines diàries.
- Sostenibilitat real: el subministrament compta amb energia 100% verda, vinculant l'estalvi a la preservació de l’entorn natural.
- Planificació financera: l'electricitat ofereix una estabilitat que permet a les famílies saber exactament què gastaran a final de mes.
- Autoalimentació: amb la instal·lació de sistemes d’autoconsum la generació de l’electricitat que consumim en els desplaçaments es genera de forma 100% gratuïta.
ECO: L'aliat digital per entendre (i retallar) el teu consum
Perquè l'estratègia de supervivència financera sigui efectiva, cal posar ordre també a la despesa de l'habitatge. Per aquest motiu, Bassols ofereix ECO, un assessor virtual que converteix les factures incomprensibles en dades útils i visuals. Aquesta plataforma permet als consumidors deixar de ser subjectes passius i prendre decisions informades:
- Monitorització anual: permet detectar pics de despesa fora de l'habitual i entendre com influeixen les estacions de l'any en el rebut.
- Radiografia horària: ajuda a saber si s'estan concentrant les tasques domèstiques en els moments de més cost o si s'està traient profit de les hores barates.
- Eficiència de la llar: a partir del perfil energètic, l'usuari pot saber si és més rendible ajustar la potència contractada o si ha arribat el moment de renovar un vell electrodomèstic per un de més eficient.
El valor del que és proper en un món global
En un mercat energètic totalment interconnectat on qualsevol tema geopolític encareix el rebut de la llum, l'assessorament proper esdevé un refugi. Comercialitzadores locals com Bassols Energia demostren que la millor protecció contra la incertesa és el coneixement. Sigui optimitzant el consum domèstic o fent el pas cap a la mobilitat elèctrica, l'objectiu final és el mateix: entendre els nostres hàbits per tenir el control real sobre les nostres factures.
On trobar Bassols Energia:
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure