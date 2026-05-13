Jubilació
Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: "No cobro res de pensió"
Una generació de dones depèn de la prestació dels seus cònjuges
Javier Fidalgo
Durant anys, la vida laboral de moltes dones a Espanya es va fer fora de les cotitzacions de la Seguretat Social. Fa un temps, tota una generació es va dedicar a la cura de la llar o va col·laborar en el negoci familiar.
Com a resultat, avui dia no hi ha cap pensió al seu nom. En aquest context, algunes dones depenen de la prestació dels seus cònjuges per evitar la vulnerabilitat econòmica.
Aquesta és la situació d’Ana, una jubilada de 87 anys, l’única font d’ingressos de la qual és la pensió que cobra el seu marit. La dona ha concedit una entrevista a 'NoticiasTrabajo', en què explica la realitat de milers de ciutadanes.
"Jo soc jubilada, però jubilada per l’edat que tinc, perquè de pensió no en cobro res de res. El meu marit és qui porta les coses i ell sí que cobra, però jo no", explica davant les càmeres del mitjà esmentat.
A continuació, la reportera pregunta a la dona on ha treballat. "Amb ell, al despatx", afirma Ana. Sobre la pensió, la jubilada explica: "mai no he anat a suplicar que me la donessin".
Afortunadament, la situació del matrimoni els permet viure adequadament: "Sí, sí, visc bé, no tinc cap problema. Ningú no m’ha dit que no la demanés. Només que el meu marit s’ha ocupat que a casa no hi falti res".
Pel que fa al moment i als preus actuals, Ana fa una reflexió: "Veig la vida cara per a la gent que s’ha de buscar la vida sola, sense ningú que li aporti res. Crec que està tot molt car i no sé com poden tirar endavant".
A més, l’escenari podria complicar-se depenent del context familiar i personal de cada ciutadà. "Si tenen fills, pares grans, bé, si tenen pensió, doncs bé... això s’hauria de mirar", sentencia la jubilada.
