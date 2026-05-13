Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Valentí OviedoAlerta per plujaVaga de docentsFuita a la C-55Helena JubanyHantavirus
instagramlinkedin

Jubilació

Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: "No cobro res de pensió"

Una generació de dones depèn de la prestació dels seus cònjuges

Una jubilada consulta el seu ordinador

Una jubilada consulta el seu ordinador / Eugene Barmin / Freepik

Javier Fidalgo

Durant anys, la vida laboral de moltes dones a Espanya es va fer fora de les cotitzacions de la Seguretat Social. Fa un temps, tota una generació es va dedicar a la cura de la llar o va col·laborar en el negoci familiar.

Com a resultat, avui dia no hi ha cap pensió al seu nom. En aquest context, algunes dones depenen de la prestació dels seus cònjuges per evitar la vulnerabilitat econòmica.

Aquesta és la situació d’Ana, una jubilada de 87 anys, l’única font d’ingressos de la qual és la pensió que cobra el seu marit. La dona ha concedit una entrevista a 'NoticiasTrabajo', en què explica la realitat de milers de ciutadanes.

"Jo soc jubilada, però jubilada per l’edat que tinc, perquè de pensió no en cobro res de res. El meu marit és qui porta les coses i ell sí que cobra, però jo no", explica davant les càmeres del mitjà esmentat.

A continuació, la reportera pregunta a la dona on ha treballat. "Amb ell, al despatx", afirma Ana. Sobre la pensió, la jubilada explica: "mai no he anat a suplicar que me la donessin".

Afortunadament, la situació del matrimoni els permet viure adequadament: "Sí, sí, visc bé, no tinc cap problema. Ningú no m’ha dit que no la demanés. Només que el meu marit s’ha ocupat que a casa no hi falti res".

Pel que fa al moment i als preus actuals, Ana fa una reflexió: "Veig la vida cara per a la gent que s’ha de buscar la vida sola, sense ningú que li aporti res. Crec que està tot molt car i no sé com poden tirar endavant".

Notícies relacionades

A més, l’escenari podria complicar-se depenent del context familiar i personal de cada ciutadà. "Si tenen fills, pares grans, bé, si tenen pensió, doncs bé... això s’hauria de mirar", sentencia la jubilada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
  4. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  5. Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
  6. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  7. La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
  8. Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família

Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: "No cobro res de pensió"

Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: "No cobro res de pensió"

La revolució dels 'tests de l’alzhèimer' accelera la cerca de proves similars per al pàrkinson i altres demències

La revolució dels 'tests de l’alzhèimer' accelera la cerca de proves similars per al pàrkinson i altres demències

L’Hospital d’Igualada acull una nova edició del taller de cura de la pell i maquillatge per a pacients oncològiques

L’Hospital d’Igualada acull una nova edició del taller de cura de la pell i maquillatge per a pacients oncològiques

El Museu de la Pell d'Igualada ofereix una semana d'activitats gratuïtes per celebrar el Dia Internacional dels Museus

El Museu de la Pell d'Igualada ofereix una semana d'activitats gratuïtes per celebrar el Dia Internacional dels Museus

Igualada presenta els casals municipals d’estiu amb propostes centrades en l’esport, l’art i el lleure educatiu

Igualada presenta els casals municipals d’estiu amb propostes centrades en l’esport, l’art i el lleure educatiu

Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus

Confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un brot de norovirus

Igualada destina mig milió d'euros al pla d'asfaltatges 2026

Igualada destina mig milió d'euros al pla d'asfaltatges 2026

El Govern no tanca la porta a noves millores del servei de bus al Berguedà

El Govern no tanca la porta a noves millores del servei de bus al Berguedà
Tracking Pixel Contents